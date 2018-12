Isidora Bjelica u kolumni za "Nezavisne": Dušebrižnici

O, da - dušebrižnici... Poznajete nekog ko je zabrinut za vaš moral, za način na koji komunicirate sa Bogom, suprotnim polom, način na koji se oblačite, ponašate, govorite, gledate na život, smrt, ljubav, porodicu, seks, humor, bilo šta!!! Biti dušebrižnik je više od profesije - to je životni poziv! To su oni umišljeni, gordi ljudi koji su toliko ludo tašti da veruju da su baš oni parametar svih "pravih vrednosti", dobrote i pameti i da su baš oni pozvani da sude svakome na ovom svetu.

Da, puno ih je, dušebrižnika mislim, oni procenjuju da li ste dobra majka, supruga, ćerka, komšinica, vernica... oni vam mere visinu glasa, dubinu dekoltea, dužinu suknje, koeficijent vaše moralnosti, pobožnosti i valjanosti! Da, ti potpuno sumanuti ljudi iz njima znanih razloga veruju da su oni bliže Bogu od ostalih i da je mera njihove percepcije stvarnosti mera kosmičkih parametara istine, dobrote i lepote!??

S obzirom na to da svaki iole obrazovan ili prirodno inteligentan čovek shvata meru ljudskih perceptivnih, kognitivnih i inih ograničenja postavljate sami sebi sasvim prirodno pitanje - čekaj, šta to kvalifikuje Miky ili Žiky da sudi kakav sam ja čovek? - Stvar je jasna - dušebrižnik je teško oboleo od gordosti i pojma nema o tome, on veruje da mu je sve jasno - što je dokaz gluposti - i on veruje da ima prava da drugima drži lekcije iz morala i religije, što je znak da je povrh svega nevaspitan!

Dakle glup, gord i nevaspitan je svaki čovek koji veruje da je iznad drugog čoveka i da mu drži pridike kako on to treba da živi, radi, voli, provodi se i veruje u Boga.

Prošle godine bila sam na nekoj večeri sa drugaricom moje drugarice koja je sat vremena samouvereno izlagala svoj veltanšaung - deca treba da studiraju to i to, muž treba da pređe na taj posao, Duca je kurva, Mica je sektašica, Saša je peder, i tako unedogled ova žena je toliko mlela i lepila etikete, da sam preležala sledeća dva dana da dođem sebi... Dušebrižnicima je, za razliku od Aristotela, Platona, Kanta i Njutna, baš sve jasno! Kod njih nema valera u crno-belom svetu - oni se prepoznaju kao epicentar dobrote, pameti i nadasve moralne ispravnosti! Oni ne sumnjaju, oni osuđuju, verujući da rade dobro delo baš kao što su inkvizitori spaljivali, verovali da je to u Božije ime! Dakle svaki dušebrižnik je pritajeni Veliki Inkvizitor - samo mu nisu date jurisdikcije da spaljuje, ali zato mirno vas prži na laganoj vatri sopstvene taštine. Dušebrižnici vole da se skrivaju iza autoriteta i opštih mesta - to su potomci istih onih jednoumnika koji su Hrista nazivali lažnim, zlim prorokom jer oni veruju samo u provereno, sve što štrči ih jako plaši i zabrinjava. Naročito ih zabrinjava višak slobode i manjak zainteresovanosti za kolektivne zanose. Oni ne veruju u slobodu i idu samo na sigurno ma šta da je u pitanju, posao, ljubav ili zagrobni život - oni prosto ne kapiraju koliko je iracionalno u ovom svetu biti racionalan - ne, njima je to nedokučivo jer u njihovoj jednačini jedan plus jedan su milion! Milion ludačkih misli o sopstvenoj pameti i dobroti. Sve u svemu, ma ko da vam je dežurni dušebrižnik, rođak, poznanik, kolega, komšija, ako baš hoćete samarićanski da ih prosvetlite, što je rudarski posao - objasnite im da je svaka duša podjednako udaljena od Boga i da tu nema protekcije kao kod birokrata, da Bog, srećom, nije pravljen po njihovom obličju i da vas ostave na miru. Svako ima svoje brvno u oku i to je sasvim dovoljno za jedan život. Ko svoje brvno ne vidi, taj je opasno otupeo na žuljanje. Sve u svemu, dok trošite svoju dragocenu energiju na glupave rasprave sa dušebrižnicima koji vam zameraju sve i svašta, naravno sve iz "najboljih" namera, da postanete takva gromada od čoveka kao oni, podsetite ih na prostu stvar koji oni, istina, ne razumeju - ko hoće da sačuva svoju dušu, izgubiće je - zvuči im malo čudno, a? Ne zvuči fantastično jasno - ko kalkuliše da je bolji, odmah je gori, ko misli da je pametniji, pokazuje koliko je glup, ko misli da je pravednik, taj je baš neiskren prema sebi i Bogu! Sve u svemu, ma kako zvučalo jezivo, zapamtite da u svakom dušebrižniku čuči potencijalni inkvizitor, samo što mu okolnosti ne idu naruku da sprovede svoju "pravednost" u delo - lomače, giljotine i razapinjanja zasad rade samo verbalno... hm... ali mali je korak do sledećeg nivoa. Zato samo šokirajte dušebrižnike, to ih možda probudi iz večne iluzije o sopstvenoj veličini - jer humor leči i što doktor ne može.