Isidora Bjelica u kolumni za "Nezavisne": Elitni hohštapleri i populistički prevaranti

Cilj ovog teksta nije da denunciram bilo koga, čak ni da uvredim, cilj je samo jedan, za one retke koji to mogu da prime, da još jasnije shvate kakva je šarada laži na javnoj sceni. Kada bismo istinski shvatili koliko su naše procene o ljudima proizvod naših uverenja, marketinga, kampanja medija, neretko i laži i pranja biografija pojedinaca, nikada ne bismo bili ni tako očarani ni razočarani i besni na poznate i popularne.

Sećam se, jednom prilikom htela sam da u svojoj TV emisiji ugostim tri popularne dame iz tri žanra, ona najmanje poznata, a naizgled najviše priznata - rekla mi je da to nije njen nivo i da neće sebi da dozvoli da sedi u studiju pored dve žene nižeg morala i obrazovanja od njenog. Ja sam, tad naivna i neiskusna, bila zabezeknuta pa je podsećala da je baš Isus radije sedeo sa bludnicama i lopovima, nego sa farisejima. Onda kad to nije uspelo, prešla sam na ubeđivanje da glupost, neobrazovanje i nemoral nisu triper da bi ga dobila, te da ne ide s njima u krevet, nego u TV studio - ali nije vredelo. Nekoliko godina kasnije saznala sam da je dotična "visokomoralna" radila krajnje problematične i mračne stvari zbog kojih je, prirodno, želela da u javnosti ostavi utisak svetice! A ako sedne pored žene lakšeg morala i teže biografije, možda postane sumnjiva. Razumeti je... Nekad mislim kako je široka javnost, koja s lakoćom donosi presude i osude, u potpunom neznanju kakvi su foliranti, lažovi, hohštapleri i neretko obmanjivači upravo oni koji najčešće drugima lupaju etikete i smatraju se višim bićima. I dok su nam kleptoman ucenjen od komunističke vlasti i dama čiji je muž marnuo milione evra, kokainska zavisnica, drukare i alkosi svih fela kao i porno-manijaci svetli primeri velikomoralnosti elitne kulture, na sceni promiču zaista svakojake prikaze junaka naše stvarnosti, koje očigledno nemaju grama mozga, obrazovanja i morala, što ih često čini tako uspešnim. Ne stigneš da se odbraniš od taštine onih sa dvostrukim životom. Razne učesnice rijalitija su počele da kritikuju druge učesnice rijalitija koje više nisu njen nivo, a s kojima je do juče tikve sadila! I tako mi samo elitu imamo. Elitu koja je slepa za svoja brvna, a koja vidi sve zlo u onima koji nisu njihov nivo. Kako se lako pređe u skupe cipele, tako se i promeni biografija - i evo novih bacača kamenja i ibermenša. Ko o čemu, kurva o poštenju je divna simbolična rečenica za naše društvo. Pošto nikada nismo otvorili arhive iz mračnog perioda i nismo se suočili kakve sve nitkove slavimo kao velikane, prirodno je i danas da oni najgori drve o moralu i pravim vrednostima, da prodane duše urlaju o izdaji, a oni sa tri osnovne o neobrazovanju... Da svaka vrana je sebi slavuj. Što je čovek gluplji, uveren je da je pametniji, a što amoralniji, on mirno drvi drugima o moralnosti. Stvari gotovo po pravilu nisu onako kao što izgledaju, a oni koji se ubiše da očuvaju sliku o sebi kao visokomoralnim, najčešće imaju najviše putera na glavi. Od ovoliko fariseja, danas bi Isus teško pronašao bludnicu i lopova da s njima ljudski popriča. I što vam sve ovo pišem, pa, dobri ljudi, ne pržite se. U ovom 3D svetu najčešće su najpošteniji oni koji su najviše razapinjani i pljuvani. Ali ni to nije važno, nije naše da sudimo o gramaži dobra i zla u tuđim dušama - jer samo je čistima sve čisto. Zato opušteno, svi smo mi ipak samo obični smrtnici - te je suditi i obožavati podjednako sumanuto.