Isidora Bjelica u kolumni za 'Nezavisne': Gospodar si svog fokusa?

Pitanje fokusa je pitanje životnog stila. Sa stilom se čovek rađa, ali stil se i uči. Nažalost, mi živimo na području gde je prirodno permanentno kukati, žaliti se, i čak lične stvari prepričavati u nedogled. Ono što retko koja mama i baka znaju, a ima ih, je da nauče klince da je fokus sve.

Spoljni svet može da nam donese fizičku bol patnju ne može. Patnja je isključivo posledica naših sopstvenih misli koje stvarima daju ovo ili ono značenje i tako nam proizvode duševnu bol. Osnovni problem je što iluzija da razumemo ovaj svet i šta je dobro a šta loše za nas čini nas istovremeno robom sopstvenog tumačenja ovog sveta i naše tragične uloge u njemu... To je sve zato što nas niko ne uči u detinjstvu da držimo fokus na lepom, na dobrom, na onom što imamo i što nas usrećuje. Naprotiv, zbog nasleđenih destruktivnih programa mi kao da imamo čip da lošim i bolnim stvarima dajemo veću težinu ako tome dodamo strah od svega i svačega, od gubitka posla, para, bližnjih, pa do sopstvenog života koji nas čini robom naših uverenja.

Duga borba sa bolešću me naučila da blizina smrti paradoksalno najbrže uči ljude kvalitetnom životu! Pošto nema iluzije vremena nema ni potrebe da se vreme gubi na kompromise i stvari koje nemaju veze sa našom dušom. Sa zlobom, sa uvredama, sa strahovima se ne živi, nego pati... Iako sam s jedne strane prošla golgotu, s druge strane ono što ljudi zovu bolest me naučilo više o lepoti života nego hiljade knjiga koje sam pročitala. Završila sam ubrzani studij života, sreće, prioriteta, ljubavi, ega, slobode i što je najvažnije suočavanja sa istinskim ja, a ne onim ja koje želi da ugodi i Kurti i Murti, koje hoće da ga svi vole, da uvek bude u pravu i što je najvažnije od somnabulne ideje da sam u stanju da procenjujem i prosuđujem.

Bolest me izlečila od svega osim od same sebe. Od svih mojih robovanja, vezanosti, iluzija i, što je najvažnije, od ideje da nešto razumem na ovom potpuno nerazumljivom svetu, gde čovek ako se osloni na svoj ograničeni racio umesto beskonačnu dušu sakrivenu u srcu uvek ostaje u patnji. A što Tole rekao, patnja je neophodna sve do onog trenutka dok čovek ne shvati da nije potrebna uopšte... Život nam može doneti ovo i ono, ljudi nam mogu raditi i govoriti ovo i ono, ali zapravo samo smo mi ti koji će alhemijom svojih misli to pretvoriti u patnju ili ćemo uz duboki osećaj poverenja da se sve to dešava za neko više, nama ne uvek dokučivo dobro držati fokus na onom što nam donosi radost, sreću i uvećava osećaj ljubavi u nama. Zato, ma šta da nas zadesi nema potrebe da svoju muku vrtimo u svojim mislima, a ni da je pretvaramo u kuknjavu.

Ako ne možemo da je pretvorimo u humor onda bar možemo da pomerimo fokus na ono što nas usrećuje, a to može biti bilo šta i ne dozvolite da vas iko frustrira što vas usrećuje nešto što nije po ukusu okoline. Stid ima najnižu vibraciju, zato prvi fokus je priznati sebi potpuno iskreno ko smo, šta želimo i šta nas usrećuje a šta su programi drugih koji nas čine robovima tuđeg mišljenja. Za to treba hrabrosti, ali samo na prvoj stepenici dok se ne oslobodite i samog straha... A strah je na suprotnoj strani od ljubavi... Umesto da vrtimo u glavi svoju muku, bes, povređenost, strah, zebnju, odmah prebacimo fokus na ono i onog što nas usrećuje pa bio to cvet, muzika, zalazak sunca, dobra knjiga, film, ili za neke plitkoumna serija ili časopis jer samo duboko frustrirane i nesrećne osobe mogu nešto omalovažavati što ljudima donosi radost.

Zato veština vladanja svojim fokusom i mislima je najveća životna sredina. Ako čitate ovaj tekst, ako ste ga prizvali u svoju stvarnost, to već znači da ste jedna od retkih osoba koja je svesna da je kontrola fokusa početak kraja robovanju patnji, koja je samo proizvod naših misli!