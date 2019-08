Isidora Bjelica u kolumni za "Nezavisne": Jeste li i vi žrtva žrtve?

Jedna tema o kojoj ama baš niko ne govori... Čak ni oni sveznajući časopisi "kako da zatrudniš na veš-mašini, izlečiš rak šargarepom i uživaš u razvodu" ne obrađuju ovu temu. Ona ne postoji u našem javnom prostoru, a tiče se velikog broja ljudi. Da li ste slučajno bili levoruki pa su vas prebacili nasilno u dešnjaka?

Radeći Psych-K tehniku reprogramiranja podsvesti došla sam do šokantnog otkrića... Otkrila sam da je više od pola mojih problema još od rane mladosti, pa i neke osobine koje sam smatrala delom mog karaktera, nastalo jer su me na silu od osobe koja piše levom rukom naterali da budem dešnjak - da ne bih bila obeležena, drugačija. Jer, zaboga, to je sramota! Kada sam pročitala sekundarne posledice - imala sam većinu! U trenutku kada se tokom sesije spajaju leva i desna polovina mozga setila sam se kako imam pet godina i plačem dok me osoba koja je to radila iz najboljih namera tera da promenim svoje biće. I tako danima dok me nisu promenili! Danas se to ređe dešava, ali ako je iko od vas pretrpeo ovo nasilje, a da nije ni svestan, predlažem mu da se informiše o posledicama ove torture koja je, kao i mnoge druge, rađena za "naše dobro" - svi smo mi žrtve žrtava.

A onda kada sam objavila ovaj status desio se haos, javile su se stotine osoba koje su pretrpele istu vrstu torture a da nisu bili ni svesni. Setili su se udaraca po prstima, urlanja, moranja, zahtevanja! Naravno, sve je to rađeno za naše najbolje dobro jer tada nije bilo naučnih istraživanja šta sve ovo može da uradi jednom biću kome se posredno menja funkcionisanje slanja signala iz mozga - šokirana sam koliko se ljudi javilo. Takođe sam šokirana koliko neznanje vlada oko ove teme. Džabe si starleta koja je ugradila najbolje silikone i napumpala usne, moraćeš da se trudiš trideset odsto više da ujuriš tajkuna ako su te pretvorili u nasilnu dešnjakinju. Ali šalu na stranu, stvar nije nimalo naivna: kad pažljivo pogledamo spisak primarnih i sekundarnih posledica, čovek se naježi.

Ništa nije donelo toliko zla kroz istoriju kao čvrsta uverenja da nekog terorišemo u ime pravde, istine, dobrote... To, naravno, mogu samo oni koji su i sami bili žrtve raznovrsnih destruktivnih uverenja. I tako unedogled.

Agresivni ljudi, skloni ispravljanju drugih, neretko su sami proživeli jezive drilove menjanja ličnosti. Okej, nije bilo naučnog saznanja, ali nisu li teške krupne dečje suze znak da možda baš to i nije u njegovom najboljem interesu? Ali u svakom slučaju važno je znati šta nam je od čega - koju traumu vučemo od koje žrtve ili zablude, destruktivnog programa u koje su oni koji su nam ga ubacili bili uvereni da je prava stvar! Sve iz najdubljeg uverenja u ispravnost svojih nazora. Sve iz ljubavi. Jer su i oni sje..ni iz ljubavi pa da se loza nastavi u istom ispravnom pravcu... Uvek me plaše ljudi koji su sto odsto sigurni u svoju ispravnost i nepogrešivost, nigde zlo ne dođe tako brzo kao kod onih koji nemaju trunku sumnje da su baštinici dobrote, ispravnosti i pravilnosti. Ali nisu oni krivi, i njih je neko tako nabaždario, isto iz najboljih namera. Sad treba ponovo obrnuti strane, doći istinskom ja.