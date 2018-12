Isidora Bjelica u kolumni za "Nezavisne": Kako prepoznati psihopatu za tri sekunde

Posebnu vrstu ludaka predstavljaju sve one osobe koje veruju za sebe da su "objektivne".

Ma šta da je u pitanju, lepota, politika, ideologija, oni veruju da razliku od vas "objektivno" sagledavaju stvari i često koriste rečenice - Mi / narod - mislimo to i to. Naspram kompleksa bitnog pojedinca koji iz ovog ili onog razloga veruje da je iznad drugih, tu su pojedinci koji veruju da su baš oni vox populi - pa tako izgovaraju rečenice / svi misle da je film odličan, ili svi misle da je to loše ili narod želi ovo ili ono! Ne postoji tako opasan stepen demagogije ako je svesno i mentalnog poremećaja - ako je nesvesno - koji svoje JA identifikuje sa MI!

Ta potreba da svoj ego i njegove krajnje ograničene poglede i stavove smatramo opštim govori o ozbiljnom kompleksu iz koga su uostalom i proistekle sve revolucije. To su oni koji u ime naroda izvode Francusku revoluciju ili jure na Romanove ili kliču na giljotinama, u zanosu pale, pljačkaju... To je kompleks "malog" čoveka koji zapravo pati od kompleksa mesije koji sebe smatra parametrom stavova i emocija velike grupe i kao takav kreće da uzima stvar u svoje ruke i ispravlja Božije ili ljudske nedostatke. On savršen, pametan, dobar će biti taj koji će zameniti ne samo po njemu nedostojne ljude, već i često po njemu neefikasnog Boga. I tako hiljadama godina dolazi do buna, prevrata, linčovanja, spaljivanja. Zato svaki čovek koji koristi MI umesto JA - jeste osoba za izbegavanje! Internet je zorno pokazao koliko ima takvog poremećaja, ali MI, tj. to JA ne primećuju / u zanosu identifikacije sebe i naroda takvi presuđuju i osuđuju pojedincima, umetničkim delima, nečijoj lepoti, pameti, dobroti, slavi, bogatstvu.

Dakle, svi ti nevidljivi "mali moćnici" koji osuđuju, prete, nisu samo potencijalna opasnost za individualne ekscese, ne, to je i emotivni problem. Ako neko bira partnera, sasvim sigurno da će mu dva parametra biti jako bitna. Prvi, ako ne zeva kad vi zevate, znači da je potencijalni psihopata kao i ako koristi MI umesto JA ma o čemu raspravljate! Sa kim ili čim se identifikuje nije ni bitno - sa celim rodom, plemenom, navijačkim klubom, nacijom, ljudskim rodom! Dakle sa MI nema rasprave, od MI se beži glavom bez obzira, dok MI još nije krenulo da sprovodi svoje mesijanske ideje! Mislim, od takvog komšije ne možeš pobeći, samo ga izbegavati, kao i MI - rođaka! Ali od MI frajera ili ribe možeš dok te još nije samleo svojim kompleksom niže- više vrednosti. Dakle, imaš tri sekunde da proceniš zeva li kad zevaš - i koristi li MI umesto JA - dva parametra koji vam mogu spasiti život od psihopate.