Isidora Bjelica u kolumni za 'Nezavisne': Pet ključnih stvari koje nas ne uče u školi

1. Izuzev fizičkog bola, na koji nekada ne možemo uticati, sam psihički bol, tuga, briga, strah dolaze od naših misli i uverenja.

Postati svestan kada si zatočenik destruktivnih i loših misli, koje Sveti oci zovu misli sleva, a koje bukvalno dovode do toga da osećamo depresiju, anksioznost, očaj - je početak izlaska iz agonije. Mnogi su načini, fantastična Bajron Kejti to radi s ključna četiri pitanja i inverzijom. Pa ipak čovek koji je u stanju da osvesti u kojoj meri je žrtva svog negativnog rasuđivanja i uverenja je osoba koja izlazi iz krize i depresije s kratkim lučenjem kortizola.

2. Ne povređuje nas ono što je rečeno, nego ono što smo čuli! Ako držimo fokus na uvredi, laži, kleveti, samo dajemo snagu onome što nas povređuje. Svaki čovek donisi svoj sud iz svojih uverenja i onoga što je u njemu. Jer čistima je sve čisto, prljavima sve prljavo. Dakle, svako je svakom ogledalo i zato i religije i savremena psihologija govore o energetskoj šteti osude, jer sudeći drugima, mi odvajamo sebe od božanskog izvora ljubavi. Jer jedina prava ljubav je bezuslovna. Lako je voleti one koji nas vole i slažu se s nama, ali prava vežba ljubavi je kako ne ući u bes i ljutnju kada čujemo klevetu ili mržnju. Jedan od načina je da odvojimo ljudsko srce, koje je uvek centar ljubavi božanske, od reči koje su proizvod naših uverenja. Odatle ona divna rečenica sv. Serafina Sarovskog da je Bogu draže kad mirno izdržimo klevetu, nego kad idemo i u najudaljeniji manastir. To je poslednja inicijacija ljubavi - moći blagosiljati nekog ko nam želi zlo.

3. Kao što Tesla objašnjava, esencija kosmosa je u energiji, vibraciji, frekvenciji. U tom smislu onaj koji uspeva da uprkos naizgled nepovoljnim okolnostima održava 528. frekvenciju ljubavi će potom imati i takvu manifestaciju. Odnosno, emocija, misao, energija prethodi materiji, a ne obrnuto, zato sreća ne može, kao ni mir, biti postignuta bez podizanja svesti i ljubavi.

4. Život u sadašnjem trenutku je kvintesencija bivstva. Biti u prošlosti ili budućnosti znači svađati se s jedinim što postoji - sadašnjosti. Prihvatiti sve što nam ona donese znači po Toleu automatski doživeti mirakl, jer borba protiv sadašnjeg trenutka dovodi do patnje, a patnja je u kognitivnom smislu neophodna sve do trena kada shvatimo da nije potrebna uopšte. Zato je neretko patnja put upravo izbavljenja od patnje. To jest, ono što nam izgleda kao prepreka je zapravo put.

5. Zahvalnost i blagodarnost su najbrži način za podizanje vibracije, za povraćaj u ljubav. Moći blagodariti na onome što nam izgleda kao loše i nepovoljno, čak tragično, je najviši iskaz vere i samoprekoračenje svog ograničenog uma. To je najdublje poverenje u ljubav i dobrotu, ali i predaja koja znači pobedu. To je povratak u zagrljaj božanske ljubavi.