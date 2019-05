Isidora Bjelica u kolumni za "Nezavisne": Rat istina

Sve vreme čovečanstvo traži jednu istinu i onda se oko te jedne istine svađaju i ubijaju vekovima... iako je to većini ljudi nepojmljivo, ali nalazimo se u trenutku kada nova fizika, metafizika pokazuju da su stvari mnogo kompleksnije nego što smo mislili. Kako su nam mikroskopi otkrivali svet koji nismo mogli da vidimo svojim okom, nova fizika nam govori da postoji 10 dimenzija prostora, a ne tri.

Hteli mi to priznati ili ne, nalazimo se u trenutku kada postaje jasno da je multidimenzionalnost osnova nove percepcije. I dok se svi ljudi zakopani u atavizme ograničenih uverenja svađaju na krv i nož ko je "vlasnik" jedine istine - estetske, socijalne, ideološke, teološke, emotivne, finansijske, čovečanstvo se lagano sprema da podizanjem svesti prihvati i multiverizam kao sistem. Dakle, u prevodu - sve je istina paralelno - sva stanja i sve verzije, sva uverenja i estetike, sve postoji kao multiplikovana paralelna istina- svaki pogled i svaka emocija - svaka ta istina postaje laž onda kad negira istinu drugog stanja, stava i uverenja - sve je istina, npr. da imamo najdivnijeg i najgoreg momka istovremeno, da smo najsrećniji što imamo decu i da smo potpuno uhvaćeni u klopci sa decom, da smo srećni i potpuno nesrećni istovremeno itd.

Dakle, svako stanje je apsolutna istina kao što su istina i proljeće i leto i zima i jesen. Problem sa svakom doktrinom, učenjem, dogmom, estetikom, ideologijom pa na kraju krajeva metodom je počivao na činjenici da je svaka istina jela sve one druge koji su je negirali... Ko čistog srca - gonjen instinktom poštenja prema sebi - nije osećao ogromnu nelagodu i zrno laži u svemu što nam je predočavano kao jedina istina! Bilo da sam pokušavala ovom ili onom metodom da dođem do te konačne istine - rigidnost svake opcije me bacala u stanja dubokog očaja jer se nisam pronalazila nigde! Jer čovek samo iz straha ili interesa ili želje da ne razmišlja može prihvatiti jedan segment kao potpunu istinu bez senki.

Problem suštinski svih pravaca i doktrina je što su u multiplikovanom svetu paralelnih istina i večne promene kao jedine konstante pokušavale bilo koju da predstave kao jednu jedinu i zato je stvarnost donosila krahove svih ideologija, uverenja, estetika, doktrina koje bi se pretvarale u svoju suprotnost - tako je hrišćanstvo dobilo inkviziciju, komunizam krvavi kraj i crvenu buržoaziju, demokratizam bi se pretvarao u totalitarizam, pokreti mira u silu nemira, ideja ravnopravnosti u mašineriju neravnopravnosti itd. Insistirajući kroz bilo koji pravac ili učenje da se večna promena i paralelizam svih stanja podvedu pod jedno donelo je samo pojačanu agresiju, represiju, anksioznost, mržnju i sukobe. Na nivou jedinke koja sebe kažnjava što danas misli ovako, a sutra onako, težeći svojoj idealnoj zamišljenoj slici sreće u ljubavi, poslu, duševnom stanju - pa prošireno na porodicu, državu, civilizaciju... uzrok svake nesreće, i lične i kolektivne, počiva isključivo u nemogućnosti da prihvatimo dve komponente - večnu promenu i multiplikovani paralelizam "istina".

Jer onog trena kada počnemo da se borimo u sebi sa novom emocijom ili stanjem odbijajući je kao neprihvatljivu ili kada se na nivou socijuma borimo protiv drugog uverenja - od ishrane do estetike i Boga - istina postaje laž - jer je jedina laž neprihvatanje različitosti koji su paralelna koegzistencija Božije otvorene kreacije slobode i ljubavi. To je ona tajna koju je Rumi znao kada je rekao da je Bog slomio ogledalo istine u milione prčića i da svako drži svoj komadić i veruje da je to puna slika! Dakle, odatle ono ne sudi i ljubi neprijatelja jer su to jedini načini razumevanja onoga što nam je strano i daleko... jer svako od nas drži samo sasvim mali komad Božije istine - zato srce vidi i kad je um slep.