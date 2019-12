Isidora Bjelica u kolumni za "Nezavisne": Teško je - lako je

Jedan od osnovnih načina da utvrdimo gde imamo tzv. toksična uverenja je da nam je nešto naporno, neizvodljivo, teško! Ljudi ne razumeju da kad kažu - teško je to - a najčešće se odnosi na neku promenu ma u kom dobu da praktično sami otkriju u kom grmu leži zec - tačnije medved sa srcem zeca - jer to teško je uvek vezano za neki strah koji nas drži u uverenju da je nešto teško promeniti, uraditi, postići - tog trenutka postupak nije da silimo sebe, već polako da implementiramo nešto, ali bez otpora - znači ne silujemo se, nego lagano menjamo - ljudi su skloni radikalnim zahvatima i mučenju jer te ovde stalno uče da je život borba i mučenje pa čak i kad treba da se unapređuješ - na taj način permanentno aktiviramo reptilski deo mozga koji je i odgovoran za opstanak!

Zapanjili bismo se da skoro iza svakog "greha" stoji neki strah koji reptilski deo mozga opravdava da mora tako jer život je borba! Dok god u svakom aspektu života vidimo samo borbu za preživljavanje, a ne iskustvo spoznaje ljubavi i podizanje svesti, on će to i manifestovati, a čovek će biti stalno pod egzistencijalnim udarom i u grču. Ono što ljudi upućeni u razlike u razmišljanju koje imaju osobe koje su u 3 i 6 d - znaju je da je to upravo esencijalna razlika koja ovo pakleno mesto borbe za opstanak pretvara u učionicu ljubavi! I tako neko drži se čvrsto uverenja da mora tako da trči pred divljim zverima i svim nemanima nazovi stvarnosti, dok ljudi koji rade na osvešćivanju pre svega razumeju da to znači raskrstiti sa programima za opstanak.

Kada je ikada Isus pokušao da implementira postulate ljubavi, a ne opstanka! Ali avai uspeli su čak i u njegovo ime da ubijaju i spaljuju! Kakvo je to ludilo! Čovek je uspeo da ubija čoveka i u ime Boga kompromitujući i religije! Čovek čoveku nije vuk, nego ogledalo! Borba rađa borbu - principi kosmosa su egzaktni, ali mi ih ne shvatamo ozbiljno jer smo programirani da trčimo maraton opstanka koji smo preneli i na metafiziku - onog trena kad kažemo život je borba, on to i postaje - surova teška borba do istrebljenja - nekada i najbližih. Povodi? Najrazličitiji sukobi oko svega i svačega - kada biologiju, vezanost, strast, nazivamo ljubavlju, život vrlo brzo pokaže da to nije ljubav i mi ulazimo u rat umesto da ono što nije bila ljubav bar iscelimo kroz prihvatanje da smo imali očekivanje i projekcije koji su nas razorili! Šta tad radimo? Umesto da iscelimo svoje srce i tako i sve oko nas, naoružavamo se za nove lične i grupne ratove do istrebljenja, sve i uvek iz istog razloga - jer ne učimo ljubav, jer svašta nazivamo ljubavlju, a iza su strah, manipulacija, interes! I to nema veze koliko ste bogati, slavni, stari, koje vere i nacije, kojih uverenja i čega ste se dohvatili ko pijan plota!

Prosto, ako nešto nije ljubav, a ti veruješ da jeste, život će te demantovati i onda imaš dva puta, da kroz rat na najteži način učiš šta jeste ljubav ili da na prvi poticaj da postaneš žrtva žrtve kreneš da isceljuješ svoje srce i dušu od destruktivnih uverenja da ne bi bolelo još više! Ali, ah, da, ljubav se ne uči u školama, a ljubavlju svašta nazivamo i tako je patnja koja je tolika aporija zapravo najveći nesporazum ega i Boga. Zato savremena žena zna ono što njene neke pretkinje nisu shvatale vekovima, da je svaka manifestacija sukoba poziv da reprogramiramo neko zaostalo uverenje svojih predaka, okoline, za koje smo poverovali da je naše - svaki sukob i patnja je poziv da iscelimo sebe - da budemo nežniji i blaži prema sebi da bismo bili i prema drugima, a kako kad nas još na surovom i sirovom Balkanu stalno spremaju za boj - kad nam epika poručuje i priča o devojci koja da se za zelen bor uhvati i on bi se sasušio - i?

Vreme je da se oporave i bor i devojka! Vreme je da se otpuste programi straha i opstanka - borbe do istrebljenja, ali to svako mora za sebe da uradi, a ne da ispravlja druge - to je ona priča o brvnu, ali najčešće sudimo drugima umesto da blago zagrlimo to svoje brvno i oprostimo i sebi što nam je u oku - što smo ga preuzeli iz oka onih kojima je takođe zaglavljeno! Vreme je da ne sudimo, nego da prihvatimo - da naučimo šta je Paretov zakon 20 - 80. Za početak to će nam biti šokantno otkriće - za sve one koji nisu čuli, izguglajte šta je Paretov zakon, zapanjićete se da stvari mogu biti lake. Ne mora sve biti teško.