Isidora Bjelica u kolumni za "Nezavisne": Virtuelne veštice i inkvizitori

Slučaj dečaka koji je spasao mačku, koju je neki ludak obesio, govori nam da se nalazimo u vreme linča kao na Divljem zapadu.

Naime, za one koji nisu pratili slučaj, dečak koji studira veterinu na autobuskoj stanici spasao je obešenu mačku, a zatim se fotografisao sa istom pokazujući srednji prst onom zlikovcu koji je to uradio, ali, avaj, zbog pogrešnog redosleda fotki branitelji mačaka su shvatili da je on psihopata koji veša mačku i krenuo je internet linč pa i otvoreni pozivi na vešanje i linč momka.

Bilo je dovoljno da se zameni raspored fotki i da se heroj pretvori u negativca, a njegovu glavu javno su tražili mnogi. Momak je zamalo prebijen i ubijen, ali ovaj slučaj je indikativan u kakvoj eri virtuelne inkvizicije živimo. Dva huškajuća naslova i hiljade krvožednih bi da sami vešaju i sprovode pravdu, a šta je više povod, nije ni bitno, njihov osećaj za moral i uverenost u sopstvenu ispravnost im govori da pod hitno moraju da sprovedu pravdu i kreće bacanje virtuelnog kamenja i traženje krvi. Svakodnevno se ljudi linčuju i osuđuju.

Svaki dan imamo virtuelne horde bacača kamenja koji su potpuno sigurni u svoje vrednosne stavove i kognitivne potencijale. Linč kao nju ejdž virtuelna zabava razjarenih i ogorčenih postao je svakodnevna zabava miliona.

Ljudi se stavljaju na stub srama i traži se njihova glava bilo da su poznate ličnosti ili, evo, nepoznate kao ovaj nespretni dobri momak.

Ma koliko mučan, ovaj slučaj bi bacače kamenja mogao da podseti koliko je opasno suditi drugima i pozivati na nečiji progon jer naše procene i kognitivne mogućnosti i percepcija su jako ograničeni i odatle ono - ne sudi!

Ali uzalud, na internetu se sudi i presuđuje brže nego na inkvizicionim srednjovekovnim sudovima. Svaki dan novi inkvizitori i nove veštice, nove bludnice i bacači kamenja, ali životi i srce mogu da puknu od takvih progona, a da ne kažem kako se brzo virtuelni bes pretvori u fizički. Gospode, pomiluj nas....