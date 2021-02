"Istraga" održala kontakt s čitaocima

BANJALUKA - Potreba Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske da svojim čitaocima i redovnim posjetiocima, kao i svim zainteresovanim ljubiteljima književnosti i u vrijeme korone omogući pristup svim informacijama kao i maksimalnu upućenost u nova književna djela rezultirala je stvaranjem novog programa pod nazivom "Književna istraga".

Uz pomoć online programa "Književna istraga" zainteresovani mogu ispratiti iz sigurnosti svog doma sve razgovore o novim knjigama, književnim dešavanjima i fenomenima.

"Željeli smo 'Književnom istragom' nadoknaditi manjak književnih sadržaja uzrokovan pandemijom i omogućiti našim posjetiocima da iz sigurnosti doma prate naše programe. Sa druge strane, htjeli smo ponuditi i nešto drugačiji koncept od klasične književne večeri i tako je nastala 'Književna istraga'. Upravo motivisana tom željom da se istraži nešto novo iz oblasti književnosti, bilo da se radi o novoj knjizi, novom autoru ili nekom zanimljivom književnom fenomenu", rekla je Tanja Stupar Trifunović, voditeljka programa "Književne istrage".

Stupar Trifunovićeva je dodala i da je do sada uspješno održano šest, a ubrzo slijedi i sedmi razgovor u sklopu ovog programa.

"Do sada je postojalo poprilično interesovanje za ovim razgovorima, jer su zainteresovani u prilici snimak pogledati bilo kada kad im to odgovara. I pokazalo se da puno više ljudi pogleda snimak nego što direktno prati program. To je prednost online programa, možete ga prilagoditi svom vremenu", dodala je ona.

Ipak, ono što je nezamjenjivo jeste živi kontakt s publikom, što im u ovoj trenutnoj situaciji posebno nedostaje.

"Naravno, uz sve prednosti interneta, a prije svega to je neuslovljenost mjestom, pa možete od bilo gdje u svijetu gledati 'Književnu istragu'. Mi po okončanju pandemije namjeravamo da se vratimo svojim ranijim programima, s tim da postoji ideja da snimamo neke od njih i stavljamo online. To bismo takođe radili i s 'Književnom istragom' ukoliko bude postojala zainteresovanost publike za ovaj vid programa uživo", pojasnila je Stupar Trifunovićeva.

Do sada su teme kojima su se bavili, između ostalog, bile i nove knjige, izdavaštva i iskušenja u izdavaštvu u doba pandemije, poezija, proza, drama, pitanja poput može li poezija biti popularna, analiza savremenih romana, humor i satira u tekstu.

Gosti su bili izdavači, urednici u izdavačkim kućama, pisci i književnice; Borislav Makimović, Jelena Nidzović, Lana Bastašić, Berislav Blagojević, Stevo Grabovac, Miroslav Gojković, Goran Vukojević, Slađana Nina Perković, Radmila Petrović i Marija Dragnić.