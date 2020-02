Jelena Kojović Tepić za "Nezavisne": Mi nemamo književnost za djecu

"Tajni život muzeja" novo je djelo spisateljice Jelene Kojović Tepić, koje će biti predstavljeno večeras s početkom u 19 časova, u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske (MSU RS). Ujedno, riječ je o jubilarnom stotom izdanju ove institucije, za koje je ilustracije radio umjetnik Dragoslav Malinić.

Više o knjizi, saradnji sa Muzejom savremene umjetnosti Republike Srpske i književnosti za djecu uoči promocije Kojović Tepićeva govorila je za "Nezavisne".

NN: Recite nam nešto više o knjizi "Tajni život muzeja". Da li je djelo naručeno povodom "rođendana" muzeja ili je promocija sasvim slučajno na dan Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske?

KOJOVIĆ TEPIĆ: Sarita Vujković, direktorica Muzeja, i ja smo odavno imale ideju da se radi neka slikovnica koja bi djeci predstavila Muzej i sasvim slučajno, ako je išta slučajno, sve je završeno baš sad, u najboljem mogućem trenutku.

NN: Koliko su, po Vašem iskustvu, djeca kod nas upoznata sa bogatstvom kulturnog nasljeđa? Da li škole, kao u neka prošla vremena, u dovoljnoj mjeri organizuju kolektivne odlaske djece u pozorišta, muzeje, galerije?

KOJOVIĆ TEPIĆ: Nismo upoznati ni mi odrasli, a kamoli djeca. Škole veoma rijetko organizuju posjete muzejima i drugim kulturnim ustanovama u gradovima u kojima muzeji postoje, a šta da kažemo o onima iz ostalih mjesta. Šteta, mislim da bi makar u Banjaluci djeca trebalo da svaki mjesec posjete jednu instituciju, jer imaju tamo šta da vide i šta da nauče.

NN: Ruski muzej Ermitraž sa sjedištem u Sankt Peterburgu "čuvaju" mačke, a u knjizi "Tajni život muzeja" miševi kolo vode. Da li je ova paralela namjerna?

KOJOVIĆ TEPIĆ: Ha-ha, nije. Iskreno, ja mnogo više volim mačke nego miševe, ali ova priča se napisala sama. Prosto je bilo tako logično da u takvoj zgradi, koja je nekad bila željeznička stanica, postoji neka mišja kolonija koja se prilagodila novoj namjeni zgrade i bavi se muzejskom djelatnošću.

NN: Sa Muzejom savremene umjetnosti Republike Srpske ne sarađujete prvi put. Kako biste ocijenili rad ove institucije?

KOJOVIĆ TEPIĆ: Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske je jedna od mojih najdražih kulturnih institucija. Rade odlično i to je toliko vidljivo da mislim da nema potrebe da ih i ja hvalim.

NN: Kakvo je Vaše mišljenje o književnosti za djecu u Republici Srpskoj? Gdje "škripi" s jedne strane, a s druge strane čim se možemo pohvaliti?

KOJOVIĆ TEPIĆ: Svuda "škripi". Mi nemamo književnost za djecu. Imamo usamljene zaljubljenike koji objavljuju jer imaju unutrašnji imperativ i to je to. Malo se nazire pomak otkad je Zavod za udžbenike uspostavio književnu nagradu "Sovica", pa je uz nagrađene objavljeno još ponešto, ali književnosti za djecu kao sistema o kom se da razgovarati - nema. Em smo mali, em nam je izdavaštvo takvo kakvo je, em je vrijeme u kojem djeca sve manje čitaju. Prosto mi je teško da se sjetim šta je u svemu tome dobro. Postoje talentovani ljudi, oni uvijek postoje, ali kad znate da vam treba nekoliko hiljada maraka da objavite dječju knjigu i da je onda poklanjate jer nemate knjižare, menadžere, marketing tim, i na kraju vrijeme da sami sve to prvo naučite da radite, a potom radite, ne vidim srećan kraj.