Jergović u Banjaluci: Ne pišeš zato što si lijep, nego zato što si ružan

BANJALUKA - Miljenko Jergović, jedan od najčitanijih savremenih pisaca južnoslovenskog prostora, u utorak uveče u Crvenom salonu Kulturnog centra Banski dvor razgovarao je s pobjednicima konkursa "Priče iz komšiluka", a razgovor je nakon sat i po postao otvoren i za javnost.

Jergović je u Banjaluci gostovao na poziv portala Mondo.ba, organizatora književnog konkursa "Priče iz komšiluka", koji je uspješno sporoveden treću godinu zaredom. Iako je najavljen kao književna radionica, ovaj događaj je podrazumijevao da pobjednici konkursa Jergoviću postavljaju književna i vanknjiževna pitanja, a da im on u živom razgovoru daje svoje viđenje na stvari koje ih zanimaju. Bez pauze, ovaj zanimljivi razgovor trajao je skoro dva i po sata.

"Pisanje samo po sebi nije ni prijatno, ni zabavno, ni uzbudljivo. Čitati je uvijek puno prijatnije, zabavnije i uzbudljivije. Razlog za pisanje se obično tiče nečega što čovjek manje ili više doživljava kao svoj nedostatak, kao nešto što mu fali. Ne piše se iz viška u životu, piše se iz manjka, zbog neke unutrašnje osujećenosti, neostvarenosti. Pišeš zato što si frustriran, zato što si nesretan, zato što si iskompleksiran. Ne pišeš zato što si lijep, nego zato što si ružan", kazao je Jergović o razlozima pisanja, ispred kojeg nedvosmisleno postavlja čitanje.

S obzirom na to da se decenijama bavi i književnošću i novinarstvom, Jergović je podvukao lijepu paralelu između ove dvije vrste rada na tekstu.

"U novinskom tekstu vi izmišljate da biste slagali, a u književnosti izmišljate da biste rekli istinu", istakao je Jergović.

Pobjednike konkursa "Priče iz komšiluka", čije su kratke forme objavljene u istoimenoj knjizi, interesovale su i teme poput nacionalizma, promocija putem društvenih mreža, moći interneta kao moguće književne platforme, kao i porijekla naslova, te odnosa pisca prema prevodima sopstvenih knjiga.

"Meni ili bilo kom od vas je lako razbiti čašu, ali nam je teško razbijene dijelove te čaše ponovo sastaviti u jedan komad, prosto nismo obučeni za tako nešto. Takozvane elite naroda i narodnosti bivše Jugoslavije baveći se nacionalizmom upravo se bave razbijanjem čaše. Čaša je po pravilu manjina u jednoj sredini, a manjina nema džebane. Uništavajući manjinu, nacionalisti razbijaju supstancu sopstvene nacije. Dakle, nacionalistima nije stalo do nacije, nego do nacionalizma", naveo je. Ovaj pisac osvrnuo se i na moć društvenih mreža i internet stranica.

"Internet je sjajan prostor koji se obično krivo i kretenski koristi. On otvara mnogo mogućnosti, međutim nedostatak hijerarhije i kritičkog vrednovanja, dovodi do toga da se internet ne koristi na pravi način kao platforma za književnost. Na našim prostorima ne postoji relevantan književni časopis na internetu, upravo zbog nedostatka vrijednosnih kriterija", ispričao je Jergović. Pisac ističe da on ima Facebook i veb-stranicu, ali da od istih nikada ništa nije zaradio niti to želi.

"Održavanje mojih stranica na internetu košta stotinak evra godišnje, što je nikakva lova. To su moji troškovi, zarade nemam. Prosto, pored svojih tekstova ja tamo objavljujem i tekstove svojih kolega pisaca koji mi šalju radove. Ako bih zarađivao, a njima ne bih ništa plaćao, to jednostavno ne bi bilo u redu", riječi su Miljenka Jergovića, koji zaključuje da mu je stalo do ljudi koji ga čitaju na internetu, jer su to i potencijalni čitaoci njegovih knjiga, te da jedan njegov tekst na internetu pročita između 10.000 i 15.000 ljudi, što smatra za veliku stvar.