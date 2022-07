Jovo Čulić za "Nezavisne": Nagrade nisu sve u životu, ali znače za minuli rad

BANJALUKA - Pjesnik Jovo Čulić dobitnik je "Srebrnog Gašinog pera" za 2022. godinu na Međunarodnom festivalu humora za djecu u Lazarevcu, a nagrađena je njegova knjiga "Što se tiče samog leta" objavljena u izdanju "Mudrog slova".

Ovo je samo jedna u nizu nagrada za banjalučkog pjesnika u posljednje vrijeme, koji je i ovom prilikom govorio za "Nezavisne"...

"Prošle godine sam dobio 'Zlatnog Gašu' i nagradu 'Nasiha Kapidžić Hadžić', a prije samo mjesec dana i nagradu 'Sunčani sat', sve tri nagrade su za sveukupno stvaralaštvo za djecu, samo drugačije i maštovitije formulisano od ovoga što sam ja napisao. Za razliku od ovih pobrojanih, 'Srebrni Gašo', nagrada Međunarodnog festivala humora za djecu u Lazarevcu, se dodjeljuje godišnje za najduhovitiju knjigu. I zato je ova nagrada značajna i draga; konkretna je - vaša knjiga se izdvaja u mnoštvu drugih da je po nečemu najbolja, u zaista bogatoj književnoj produkciji, naročito u Srbiji", kazao je Čulić povodom dobijanja nagrade.

Prije Čulića ovu nagradu dobili su mnogi poznati književnici za djecu kao što su: Dušan Pop Đurđev, Mošo Odalović, Jasminka Petrović, Boško Lomović, Uroš Petrović, Peđa Trajković, Slobodan Stanišić, Violeta Jović, Igor Kolarov i drugi.

"Svakako da nagrade nisu sve u životu, ali one ipak znače kao svojevrsno priznanje za neki minuli rad. I ponekad se čovjek zapita da li sam ja stvarno to sve zaslužio", istakao je Čulić. On je govorio i o nagrađenoj knjizi.

"'Što se tiče samog leta' je, u stvari, nastavak knjige 'Zadnja pošta Madagaskar' koja je izašla prije nekoliko godina i koja je dobila nagradu velikog dječjeg žirija beogradskih osnovnih škola 'Dositejevo pero'. To je jedna od najdražih nagrada za svakog pisca jer je dodjeljuju, neopterećeni imenom pisca, oni kome je knjiga i namijenjena. A to su djeca. Sve izgleda isto samo što se unutar korica, koje su ovaj put formata A4, opisi novih 40 životinja, gdje su njihove osobine i dogodovštine prikazane na malo drugačiji način. Trudio sam se da pjesme budu protkane određenom dozom humora prilagođenog djeci pa mi je drago što je žiri za dodjelu ove nagrade to prepoznao i ovako vrednovao", navodi Čulić. Ovaj pjesnik otkriva da je i u novoj knjizi ilustrator bio lucidni Saša Dimitrijević iz Niša, čije se karikature svakodnevno mogu vidjeti na naslovnoj strani beogradske "Politike".

"Recenzent knjige je poznati crnogorski pisac za djecu i mlade Velimir Ralević. Izdavač je 'Mudro slovo', a knjigu su finansijski pomogli Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i grad Banjaluka. I umalo da zaboravim, a to za mene ne bi bilo nikako dobro, da je lektor bila moja 'osobna' supruga Zorica, inače profesor srpskog jezika i književnosti", otkriva Čulić. Nagrađivani književnik rekao je nekoliko rečenica i o književnosti za djecu danas i ovdje.

"Potencijala svakako ima. Pored stare garde i one srednje (u koju ubrajam i sebe) tu su i mlade snage od kojih tek treba očekivati da pronađu svoj glas i svakako im treba dati vjetar u leđa. Mislim da neka institucionalna podrška ne bi bila na odmet. Ovdje prvenstveno mislim na sve one koji odlučuju o bilo čemu što je u vezi sa književnosti za djecu, da učine sve da ovoj vrsti književnosti i njihovim stvaraocima pridaju značaj koji oni svakako zaslužuju, a to bi nam se svima višestruko vratilo", zaključuje Čulić.

Iz obrazloženja žirija

"Knjiga 'Što se tiče samog leta' Jove Čulića je svojevrsna nova, humorna enciklopedija životinjskog sveta, u nekom smislu ponovo, ali duhovito priređena čuvena Bremova knjiga 'Kako žive životinje'. Donoseći mnoštvo humorno intoniranih opisa i portreta životinja, Jovo Čulić ne samo da nam nudi jednu novu, smehotresnu sliku životinjskog sveta, već na maestralan i humoran način uočava, definiše i u svesti mladih čitalaca fiksira njihove najkarakterističnije osobine, formirajući tako novu jezičko-umetničku i pojmovno-značenjsku paradigmu prilagođenu promenama novog poimanja i novog vremena", navodi se, između ostalog, u obrazloženju žirija za nagradu "Srebrno Gašino pero".