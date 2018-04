"Karavan fantastike" zabavio publiku

Književno veče "Karavan fantastike" na radost publike održano je tokom vikenda u Kulturnom centru Banski dvor u Banjaluci.

Pod sloganom "Čuda se ipak dešavaju" publici su se u subotu uveče predstavili nagrađivani autori epske i naučne fantastike koji su na nesvakidašnji način predstavili svoja književna djela. "Karavan" čine Nemanja Jovanov, Duško Blagojević i Srđan Tomić, koji zbog porodičnih obaveza nije bio u mogućnosti da posjeti grad na Vrbasu.

"'Karavan fantastike' je udruženi poduhvat tri pisca iz Beograda. Mi smo izdali knjige kod istog izdavača, ali bili smo nezadovoljni kako su naše knjige prezentovane pa smo rešili da stvar uzmemo u svoje ruke i da se udružimo te da krenemo po mestima i pravimo promocije. Bili smo sva trojica saglasni da je književna promocija izumrla kategorija danas", rekao je Jovanov.

Istakao je da je ova grupa napravila neku vrstu književnog kabarea šalama, simpatičnim međusobnim prozivkama, ali i postavljanjem krunskih tema koje zaokružuju rad sve trojice, a koje služe kao tema za diskusiju sa publikom.

"Zapanjeni smo koliko to ima dobar odziv. Ljudi uživaju u nečemu drugačijem i da čuju drugo mišljenje. To je jedna potpuno nova forma interaktivnog rada. Ovaj odnos uključuje direktnost. Od momenta kad smo se stavili u socijalne mreže, mi smo izgubili tu važnu komponentu koja je u stvaralaštvu neophodna, a to je javna kritika i odbrana. Dobili smo jako lepe pohvale od svih za to i vidimo da ljudi uživaju", naglasio je Jovanov.

Istakao je da je "Karavan fantastike" svoje prve turneje počeo temama otključavanja kulture, kao i pogledima u dubinu duše i pogledima u ambis.

"Mi nismo ni prvi ni poslednji koji pišu. Mi imamo obavezu da to radimo na pažljiv način, jer je ova zemlja iznedrila izuzetne kvalitete u svakom smislu, posebno u pisanju, i stalno imamo te slike iznad nas koje nas gledaju strogo sa zida da pazimo šta radimo i da ne dozvolimo da odemo stranputicom", istakao je Jovanov.

"Karavan fantastike" u grad na Vrbasu doveo je banjalučki portal Bosonoga.com, uz podršku Kulturnog centra Banski dvor.