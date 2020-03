Katalozi NUB RS uskoro dostupni na Vikipediji

​BANJALUKA - Realizacija projekta Vikimedijine zajednice Republike Srpske "Viki ambasador u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske (NUB RS)" uveliko je u toku, a više o istom za "Nezavisne" govorila je Danka Delić, stručna saradnica na projektu i bibliotekarka nacionalne biblioteke Republike Srpske.

Osnovni cilj projekta je digitalizacija i oslobađanje istorijske građe iz fundusa biblioteke posredstvom Vikimedijinih projekata - Vikimedijine ostave i Vikipedije.

Danka Delić kaže da će do 30. aprila, do kada traje projekat, na pomenute internet platforme biti postavljeno osam do deset kataloga koji su u vlasništvu NUB RS.

"Mi smo ljudima iz 'Vikipedije' predložili digitalizaciju kataloga koje je radila Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske. Oni će, dakle, da digitalizuju naše kataloge, ali naš cilj ovdje nije bio da mi reklamiramo sebe. Naš cilj je bio da postavimo te kataloge na internet. Kad uđete na Vikipediju moći ćete da listate te kataloge. Na primjer, kad Prvi svjetski rat ukucate u internet pretraživače, uvijek je prva ponuđena Vikipedija", kaže Delićeva.

Ona navodi da će tokom realizacije aktivnosti koje će biti organizovane na mreži i uživo predstavnici NUB RS proći obuku za rad na Vikimedijinim projektima, kako bi u budućnosti samostalno koristili viki tehnologiju u svom radu.

Projekat se sprovodi u okviru Viki GLAM programa u Republici Srpskoj, a u saradnji sa Narodnom i univerzitetskom bibliotekom Republike Srpske.

Viki GLAM program predstavlja podršku kulturnim institucijama: galerijama, bibliotekama, arhivima i muzejima kroz različite projekte i projektne modele. Sama riječ je akronim nastao od engleskih riječi: Galleries, Libraries, Archives i Museums. U okvirima Republike Srpske radom na projektima koji spadaju u GLAM kategoriju bavi se Vikimedijina zajednica Republike Srpske.

"To je program koji je namijenjen za kulturu. Mi smo razgovarali sa predstavnicima 'Vikipedije' na Jahorini kada je naš projekat prošao. Bilo je nekoliko projekata koji su ponuđeni. Mi smo predložili digitalizaciju kataloga koje je radio NUB RS. Na pitanja zašto mi to želimo, mi smo odgovorili da nam iskustvo i rad sa korisnicima govore da ljudi danas najviše vole nešto što je kratko i da malo ko danas čita knjigu od hiljadu stranica o Prvom svjetskom ratu", ističe Delićeva.

Ona ističe da na projektu trenutno radi šest osoba, tri iz NUB RS i tri iz "Vikipedije".

"Biće digitalizovano oko osam do deset kataloga različitih sadržaja i obima. Recimo, katalog 'Odjeci' o Sarajevskom atentatu ima 246 stranica, dok katalog 'Kuća knjiga bez adrese' o zemljotresu u Banjaluci ima svega 35 stranica", ističe Delićeva.