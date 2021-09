Knjiga Berislava Blagojević ušla u lektiru za osnovnu školu

BANJALUKA - Knjiga "Upoznajte Gagarina, najšašavijeg psa u svemiru", napisana perom pisca Berislava Blagojevića, uvrštena je u spisak obaveznih lektira za učenike četvrtih razreda osnovnih škola u Republici Srpskoj.

Ovu informaciju potvrdio nam je sam Blagojević, a objasnio nam je da su mu radosnu vijest javili iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva RS.

Inače, knjiga je i objavljena u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, a, kako kaže, nikako nije očekivao ovakvu vijest te ni sam još nema podatke koja komisija je odlučila da će se popularni "pas Gagarin" naći u rukama mališana.

"Osjećaj je prelijep. Ova knjiga uopšte nije imala pretenzije da cilja na tako nešto veliko i ova vijest je sjajna. 'Upoznajte Gagarina, najšašavijeg psa u svemiru' je moja prva i zasad jedina knjiga koja je napisana za djecu, tako da svakako da sam iznenađen. Naročito sam srećan jer je cijela priča inspirisana stvarnim psom, a djeca će sada imati priliku da se zaista upoznaju sa jednim psom kojeg ja jako volim. Tako će ostati zapamćen i kod budućih generacija", rekao je Blagojević.

Knjiga govori prije svega o odnosu ljudi prema napuštenim i uopšte životinjama. Takođe, ona govori i o međusobnim odnosima životinja, koje je Blagojević pokušao da dočara iz ugla njihovog drugara, a onda i pisca.

"Planirao sam da nastavim pisanje dječjih knjiga, ali sada imam da završim neke stvari koje sam već započeo za odraslu čitalačku publiku. Ne znam ni kad, ne znam ni u kojoj formi, ali vratiću se", kazao je Blagojević za "Nezavisne".

Kako naglašava, nije mogao ni da zamisli da će se njegovo ime jednog dana naći na policama školskih biblioteka i spiskova za lektire.

"Ovo je splet najsrećnijih okolnosti. Pišem kako osjećam da treba da pišem, a sve poslije toga i dosadašnje neke nagrade i priznanja je neko drugi procijenio i vrednovao na taj način. Kažem opet, ne znam ko je u komisiji, ali jako sam srećan. Zaista je velika čast da se moje ime nađe pored imena Branka Ćopića i Desanke Maksimović u programu za četvrti razred. To su ljudi za divljenje, ne mogu da se rangiram i poredim s njima, ali presrećan sam. Moje je da pišem najbolje što mogu, a drugi neka to ocjenjuju i u najboljem slučaju neka uživaju u tome što sam napisao. To je sve što pisac može da poželi", zaključio je Blagojević.

Berislav Blagojević je autor popularnih romana "Bumerang" i "Tiši od vode", a inspiraciju za prvu dječju knjigu pronašao je u stvarnom životu.

"Gago je kod nas stigao u kutiji od cipela, i to ne baš velikog broja. Poslije nekoliko mjeseci došla je Ripli, maca koja se takođe pojavljuje u knjizi, naša prva mačka, poklon našeg prijatelja Predraga Bojića. Tako je počelo druženje sa životinjama. Poslije nekoliko mjeseci počeo sam da zapisujem neke crtice o Gagarinovim biserima, kojih je bilo podosta. Na početku to nije bila ideja za knjigu, nego sam ja uživao u tim zapisima. Nisam nikad pisao ništa slično, ni takvim jezikom, koji je prilagođen mlađim čitaocima, ali nadam se da sam uspio. Prve reakcije na knjigu su pozitivne", rekao je svojevremeno Blagojević o knjizi.

Knjiga jeste napisana jezikom koji će razumjeti i mlađi čitaoci, ali ona nije namijenjena samo djeci. Iz nje ponešto mogu da nauče i odrasli. A Blagojević priznaje da je od svojih ljubimaca naučio mnogo o ljubavi.

"Zvučaće kao kliše, ali ljubav koju životinja pruža čovjeku je posebna vrsta ljubavi. Ta bezuslovna privrženost je neprocjenjiva", istakao je Blagojević.