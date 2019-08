Knjiga koja je oborila sve rekorde 'Ovo će malo da boli'

​'Ovo će malo da boli', bestseler prodat u milionskom tiražu, osvojio je čak četiri Nacionalne književne nagrade u Americi (Book of the Year, Non-Fiction Book of the Year, New Writer of the Year i Zoe Ball Book Club Book of the Year) i time oborio sve rekorde.

Knjiga godine, po mišljenju mnogih, više od osam mjeseci zauzima prvo mjesto na rang-listi Sandej tajmsa, prenosi B92.

Nakon mnogo neprospavanih noći i propuštenih rođendana i vikenda, komediograf i nekadašnji ljekar-pripravnik Adam Kej napisao je duhovitu i nevjerovatno dirljivu priču o životu u krugu bolnice. Čitajući, razmislićete o cijeni koju plaćaju svi profesionalci koji brinu o našem zdravlju, ljudi koji rade nemogući posao, dajući sve od sebe. Njihove radne nedjelje traju po devedeset sedam sati, često imaju samo nekoliko sekundi da odluče o nečijem životu, a na redovan san i slobodno vrijeme odavno su zaboravili.

Jedno je sigurno – nevjerovatna životna priča u knjizi 'Ovo će malo da boli', smiješna i bolna ispovijest ljekara-pripravnika neće vas ostaviti ravnodušnim. Autor ovog zastrašujućeg, istovremeno i duhovitog dnevnika je Adam Kej. Neko vrijeme je radio kao ljekar, i upravo iz tih zapisa nastala je knjiga 'Ovo će malo da boli'. Kej je danas nagrađivan komičar i pisac televizijskih i filmskih scenarija.