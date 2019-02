Knjiga napisana na mobilnom telefonu dobila književnu nagradu

Izbeglica, koji se trenutno nalazi u zatočeništvu na Papua Novoj Gvineji, osvojio je dva najviša književna priznanje u Australiji sa svojom debitantskom knjigom, koju je napisao na svom mobilnom telefonu i poslao poglavlje po poglavlje preko WhatsApp-a.

Iranac, Behrouz Boochani, dobitnik je ovogodišnje Viktorijanske nagrade za književnost, vrijedne 100.000 australijskih dolara, kao i nagrade "Prize for Non-Fiction" vrijedne 25.000 australijskih dolara.

Nagrađena autobiografija pod naslovom "No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison", je objavljena prošle godine. Australija je uhapsila kurdsko-iranskog novinara na ostrvu Manus 2013. godine zbog pokušaja ulaska u Australiju bez važeće vize.

Dok je bio u zatočeničkom centru, Boochani je napisao knjigu na svom maternjem farsi jeziku i poslao je preko WhatsApp-a prevodiocu Omid Tofighian u Australiji, a izdavač Picador Australia je primio transkript od njega parcijalno, putem tekstualne poruke.

Dobitnik nagrade je rekao da se nada da će nagrada usmjeriti pažnju na teškoće više od 1.000 ljudi koji se nalaze u Australiji u zatočeničkim centrima na ostrvima. Knjiga se bavi životom u pritvoru, otuđenjem i dehumanizacijom zatvorenika, torturom i metodičkim dovođenjem u stanje očaja.

Boochani je rekao da je jedan od njegovih najvećih strahova, dok je pisao knjigu, bio da će njegov telefon konfiskovati stražari u zatočeničkom centru.

"Brinuo sam se da će, ako upadnu u moju sobu, konfiskovati moje stvari", rekao je Boochani.

Nagrada je objavljena u četvrtak, 31. januara na ceremoniji u Australiji, zemlji u kojoj je Boochani-ju zabranjen boravak.

"To donosi ogromnu sramotu australijskoj vladi", rekao je Boochani o politici odgovornoj za njegovu patnju.

