Knjiga rasvijetlila tragičnu pogibiju Silvane Armenulić

DOBOJ - Silvana Armenulić vratila se u Doboj, a u njenom rodnom gradu na više od 500 strana predstavljen je život umjetnice koji gotovo pet decenija nakon njene smrti i dalje intrigira javnost.

Naime, monografija "Silvana" ugledala je svjetlost dana, među koricama se između ostalog mogu naći brojne zanimljive informacije koje je otkrilo više od 40 sagovornika, a rasvijetljena je i njena tragična pogibija u 37. godini.

"Raskrinkane su sve informacije u vezi s tim nekakvim aferama koje su nju pratile, znači od ljubavnica njenog muža do odnosa sa političarima, sama pogibija, tragedija, zbog čega je istraga išla u pogrešnom smjeru, zbog čega nije nikada napisano onako kao što jeste, tu nema nikakvih tajni, ali neko je naredio da se to ipak ne razjasni. U knjizi je sve to objašnjeno do najsitnijih detalja. Objašnjeni su njeni odnosi s kolegama, prema Tomi Zdravkoviću i svim ostalim ljudima", kazao je Davor Vidaković, autor monografije, koji je naveo da je tokom jednoipogodišnjeg rada kontaktirao i Silvaninog muža Radmila Armenulića i kćerku Gordanu.

"On je otvoreno rekao: 'Ne interesuje me, prosto me ne interesuje ništa vezano za Silvanu i tačka. Nemojte me više zvati, ne zanima me'. Mi smo mu objasnili da je dobila ulicu u Doboju, ali njega to jednostavno ne interesuje. Oni nisu zadnje dvije godine, sigurno i više, živjeli zajedno. Bili su u razvodu, pa da li je to razlog ili nije... Kćerka se javila, ona je rekla da je to u redu i da to podržava, ali ona ima svojih privatnih problema, tako da nije mogla da se aktivno uključi u sve to", rekao je Vidaković.

Silvana je počela u kafani i ispekla je zanat u kafani, kaže etnomuzikolog Damir Galijašević, te ističe da je takav put imalo 99 odsto velikih zvijezda tog doba jer se tada muzika dijelila na kafansku i radijsku.

"Potpuno je pogrešno kafanu smatrati kao nešto ispod svega... Ja ću, dakle, kao bosanski etnomuzikolog prije svega da govorim o njenom izuzetnom sevdalinskom opusu. Silvana Armenulić je interpretator više od 40 ili 50, ne znam tačno, snimaka sevdalinki pohranjenih u arhivi Radio Beograda i Radio Sarajeva. Naravno, ona je sevdalinke snimala i za gramofonske ploče. I u nekim interpretacijama dostigla je apsolutni vrh u smislu da nikad niko onako nešto otpjevati neće. Tu prije svega mislim na pjesmu 'Djevojka je pod đulom zaspala', koju je fenomenalno otpjevala, neponovljivo. Ta interpretacija je jedna u možda top 20 najboljih interpretacija sevdalinke ikad. Možemo reći da je približno isti slučaj i sa pjesmom 'Teško meni jadnoj u Sarajevu sama' i sa naravno još nekim tradicionalnim bosanskim pjesmama koje je snimala", smatra Galijašević.

Sociolog Ivan Šijaković, recenzent monografije, priznao je da nije puno znao o Silvani prije nego što je pročitao ono što je autor napisao, ali se, kaže, iz školskih dana sjeća njene izvedbe numere "Nad izvorom vrba se nadnela".

Za njega "Silvana" nije suvoparna biografija...

"Već je ona smeštena u društveni kontekst, dakle mi tačno vidimo od rođenja Silvane Armenulić pa do njenog kraja svuda kuda se ona kretala od Doboja, Travnika, Sarajeva, Beograda, Novog Sada i drugih mesta, mi vidimo kakav je društveni život bio u tim mestima, kakvi su odnosi vladali među ljudima. Dakle, i biografija o čoveku i kontekst iz koga on izvire. Puna je zagonetki, moj prvi utisak je da bi na bazi ove knjige trebalo napraviti scenario i snimiti jedan film o Silvani", smatra Šijaković.

Među onima koji su prisustvovali promociji monografije pronašli smo devetnaestogodišnju Violetu Nikolić iz Beograda, koja se prije devet godina zainteresovala za život umjetnice.

"Ja sam kao mala na radiju čula jednu njenu pesmu (Srećo moja) i počela sam tako da se interesujem za njen život i za njene pesme. Godinama skupljam ploče, i njene autograme sam takođe pronašla, tako da se time aktivno bavim tri godine. I na Instagramu držim jednu stranicu posvećenu njoj jer mi je pre svega bitno da Silvana ne padne u zaborav... Mene je pre svega fascinirao njen život više nego pesma, prosto taj način kako je ona živela i kako se nosila s nekim životnim situacijama iz kojih je uvek izlazila kao pobednik", ispričala je Violeta.

Neke od najpoznatijih Silvaninih pjesama na promociji koja je u četvrtak naveče održana u sali jednog od objekata Gradske uprave otpjevala je Tamara Ćirić, u pratnji orkestra Stefana Miloševića.

