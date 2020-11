Knjige sve više online putem stižu do čitalaca

BANJALUKA - Prazne knjižare, odgođeni sajmovi knjiga i otkazani kulturni događaji na kojima se knjige predstavljaju smanjili su mogućnosti za druženje sa pisanom riječi i autorima.

Kako ne bi došli u situaciju da svoju djelatnost stave pod katanac, većina izdavača i knjižara u BiH i regionu odlučila je da se posveti online prodaji, promociji pa čak i online sjmovima knjiga kako bi iste i u vrijeme pandemije našle put do čitalaca.

Pandemija virusa korona promijenila je svakodnevicu gotovo cjelokupnog čovječanstva pa tako i odnos čitalaca i knjige.

Izdavačka kuća "Imprimatur" iz Banjaluke svojim je korisnicima odnedavno pružila mogućnost da za sve narudžbe koje obave preko njihovog sajta, maila ili društvenih mreža, a u okviru Bosne i Hercegovine, ne plaćaju poštarinu.

Boris Maksimović, vlasnik "Imprimatura", kaže da su oni na online prodaji knjiga veoma mnogo radili i prije nego što je pandemija virusa korona počela.

"Od samog početka imali smo sajt koji podržava kartično plaćanje, ali on nije bio tako dobar pa smo sredinom 2018. napravili novi sajt, ali mnogo bolji, uvijek s naglaskom na to da kartično plaćanje putem interneta bude što sigurnije, lakše i jednostavnije. To nas je i spasilo u ovoj pandemiji, jer smo u jednom trenutku shvatili da su nam odsječeni bukvalno svi izvori prihoda osim tog", priča on.

Napomenuo je da pandemija jeste ubrzala digitalizaciju domaćeg privrednog sektora, ali i da je i dalje veliki put pred njima, jer će ogroman broj ljudi radije doplatiti šest KM za uslugu plaćanja pouzećem nego što će platiti karticom i tako iskoristiti mogućnost da dobije nešto bez naplate poštarine.

"Što se tiče naših iskustava sa online prodajom ove godine, ona je definitivno porasla, ali glavnina prometa u izdavaštvu ipak dolazi iz knjižara, sajmova, promocija i drugih događaja i još će mnogo vremena proći prije nego što se kod nas ljudi naviknu na kupovinu putem interneta", izričit je on.

Online prodaji posvećena je i knjižara "Knjiga.ba" sa sjedištem u Tuzli, u kojoj za "Nezavisne" ističu da se osjeti blagi rast online prodaje, ali da on nije toliko uslovljen pandemijom, koliko time da neka knjiga u određenom momentu postane hit pa je čitaoci poručuju.

"Posljednjih dana, recimo, izuzetno se traži knjiga Josipa Pejakovića 'Bosnom hodim', tako da u suštini sve zavisi od toga koja je knjiga hit na tržištu. Mi imamo stalne kupce, jer nismo ograničeni na područje BiH, pa nam knjige mnogo poručuju i ljudi van granica države", kažu zaposleni u razgovoru za "Nezavisne".

Napominju da se kod nas ljudi još navikavaju na online kupovinu generalno, kao i da pod tim tipom trgovine ljudi smatraju i Facebook i društvene mreže.

"Ipak, kao i sve druge oblasti, i knjižare su ugrožene novonastalom situacijom, ali mi nismo prestali raditi i svakako se borimo da nađemo put do čitalaca", istakli su u knjižari "Knjiga.ba".

Online narudžbe dale su motivaciju i inspiraciju brojnim ljubiteljima knjige da na razne načine afirmišu knjigu kao najboljeg čovjekovog prijatelja. U sektoru prodaje banjalučke knjižare "Kultura" kazali su nam da će njihov sajt u upotrebi biti od decembra, ali da se u prvom talasu epidemije gotovo pa za 50 odsto povećala online prodaja.

"Ljudi su nam se javljali putem društvenih mreža, maila, i sklapali smo dogovore za slanje knjiga. Većina izdavača sa kojima sarađujemo je iz Srbije, pa i oni imaju sami mogućnost online porudžbe", kažu u "Kulturi" i dodaju da, bez obzira na pandemiju, kod njih nije bilo drastičnog pada prodaje, ali da će sigurno ljudi sve više, ponukani i ovom situacijom, početi da koriste online kanale kupovine.