"Književna istraga" online program NUB RS

BANJALUKA - Narodna i univerzitetska biblioteka RS (NUB RS) započeće online program pod nazivom "Književna istraga", koji je pokrenut kako bi posjetioci njihovih programa i svi zainteresovani mogli u vrijeme pandemije iz sigurnosti svog doma da prate razgovore o novim knjigama, književnim dešavanjima i fenomenima.

U prvoj epizodi "Istrage", koja će biti emitovana 20. novembra od 19 časova, biće predstavljena nova zajednička knjiga poezije Steve Grabovca, Miroslava Gojkovića i Gorana Vukojevića "Ljubav, samoća, tišina". Program će voditi Tanja Stupar Trifunović.

Svaki od njih ima svoju jednistvenu poetiku, a ono što osim višegodišnjeg prijateljstva dijele je generacijski ratni i poratni period koji je uticao kako na njihove živote, tako i na njihovo pisanje.

U svom osvrtu na pomentu knjigu pisac Oto Horvat kaže: "Ponekad nam se desi da naiđemo na knjigu pravog pesnika i to se odmah prepoznaje. Po temama, po iskrenosti, po lepoti, po bolu. U ovom omnibusu su se našla trojica pravih pesnika izgrađenih poetika i čistih pesama. Ja sam se danima sećao pojedinih slika, stihova i reči iz ove zbirke. I to mi se ne dešava često, iako svakodnevno mnogo čitam. Da me umetnost pomeri, obogati."

Svi zainteresovani kodove za pristup aplikaciji Zoom preko koje će se emitovati ovaj program mogu pronaći na Facebook stranici NUB RS.