Književne junakinje koje su obilježile 2017.

Protekla je godina bila prepuna odličnih knjiga, međutim osim napete radnje koja se čita, romane čine likovi koji u njima žive. U njima su žene koje su nas zadivile svojom hrabrošću i osvojile svojom pameću unutar korica knjiga. Budući da je ova godina bila obilježena pojmom feminizam, imali smo dosta materijala. Bez obzira na to podržavali feminizam ili ne, svaka od ovih junakinja je velika inspiracija.

"Sluškinjina priča", Margaret Atwood

Junakinja: Offred

Čak i ako ne čitate puno, vjerovatno volite gledati serije. Jedna od najpopularnijih svakako je bila "Sluškinjina priča". U njoj je prikazan stravičan svijet bliske budućnosti. Život se pretvorio u preživljavanje pod čeličnom čizmom autokratske vlade. Žene su svedene na objekte doslovno! Offred je jedna od sluškinja koje žive u vrlo teškim i neljudskim uslovima. Međutim, njen duh je nevjerovatno jak i ona ne odustaje od slobode, makar je imala samo u mislima i osjećajima. Snažna knjiga sa snažnom porukom.

"Žena u kabini 10", Ruth Ware

Junakinja: Lo Blacklock

Za mnoge vrlo kontroverzna junakinja, Lo je protagonista jednog od najboljih krimiromana u zadnje vrijeme. Zašto kontroverzna? Ona se na početku knjige pojavljuje kao bespomoćna i konfuzna žena koja proživljava napade panike, a voli i popiti. Ipak, njena se zbunjenost tokom knjige pretvara u odlučnost te se ona bori za istinu o ubistvu, ali i za svoj razum. Niko joj ne vjeruje, ali to samo osnažuje njenu namjeru... Žena koja neće odustati sve dok se njen glas ne bude čuo sasvim razumno.

"Grimizna kraljica", Victoria Aveyard

Junakinja: Mare Barrow

Ovo je prvi nastavak fantastičnog serijala u stilu "Igara gladi". Svijet je u potpunosti izmišljen, a u njemu žive ljudi koje određuje boja njihove krvi. Crveni su potlačeni, a Srebrni vladaju. Mare je jedna od Crvenih. No, vrlo je posebna jer posjeduje moći koje su neuobičajene za Crvene. To određuje njenu sudbinu, ali ona se postavlja kao prava junakinja koja se bori za revoluciju u nadi da s vlasti skine one koji potlačuju slabije. Knjiga spada u tinejdžersku fikciju, ali preporučujemo je svima koji vole dobru priču sa snažnim ženskim likovima.

"Priče za laku noć za mlade buntovnice", Elena Favilli i Francesca Cavallo

Junakinje: 100 stvarnih žena

Junakinje ove knjige nisu samo žene o kojima se u njoj piše, već i autorke koje su je osmislile, napisale i proizvele same. Projekat je u potpunosti finansiran preko "Kickstartera", a odmah po objavljivanju postao je ogroman bestseler. U njemu su opisani životi velikih žena koje su promijenile svijet, svaka na svoj način. Originalna ilustracija prati svaku priču, a djelo je jedne od 60 ilustratorki iz svih krajeva svijeta. Ogroman hit.

"Živi mi se", Ingrid Divković

Junakinje: Ana, Elena i Naida

Šta čini protagonistkinju nekog romana junakinjom? Nisu to uvijek situacije u kojima je ugrožen nečiji život. Postoji i unutrašnja borba te samoća postojanja, koja je vrlo moćan protivnik. Ove tri žene nam, kroz intimne glasove svoje duše, pričaju o svojim "običnim" životima, ali i o transformaciji u koju su se upustile kako bi od življenja izvukle maksimum. Poetična do bola, knjiga je prepuna rečenica koje ćete željeti potcrtati i zapamtiti.

"Priča o novom prezimenu", Elena Ferrante

Junakinje: Lena i Lili

Elena Ferrante je trenutno najcjenjenija evropska autorka. Na književnu scenu stupila je vrlo tiho, sakrivajući svoj identitet. Ne pojavljuje se u javnosti, ne daje intervjue, samo piše. A kakve su to knjige! Ovo je drugi dio "Napuljske tetralogije", sage o dvjema prijateljicama Leni i Lili. U prvom smo ih nastavku pratili kroz godine njihova djetinjstva, a ovdje ulaze u doba mlade zrelosti. Knjige su prava epska poslastica, a ove dvije junakinje ostaće u vašim srcima zauvijek. Treći i četvrti dio očekujemo sljedeće godine, tako kaže izdavač.

