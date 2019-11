Književnik Mile Lisica: Još tražim i pronalazim sebe

Promocija dvije knjige poezije Mileta Lisice "Okrugla jutra" i "Ispod nedodira" biće održana u utorak, s početkom u 19 časova, u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, a osim autora o knjigama će govoriti književnici Goran Dakić, Aleksandra Čvorović i Ranko Preradović Deda.

Riječ je o dvije knjige ljubavne poezije, prva je objavljena 2017, a druga tekuće 2019. godine u izdanju Književne zajednice "Vaso Pelagić" iz Banjaluke.

Pored nabrojane dvije, Lisica je objavio i knjige poezije "Dva metra tišine" 2015, "Kada te budu vrištale ruke" 2016, te zbirku haiku poezije "Kas sa zvezdama" 2018, koja je prevedena na ruski, engleski, italijanski i njemački jezik.

"Od moje prve knjige 'Dva metra tišine' pa do danas mnogo sam naučio, ali mislim da treba još mnogo da poradim na svom pisanju. Još se tražim, još pronalazim sebe. Ideja je mnogo, inspiracije ne manjka. Osjećam da bih u skorije vrijeme mogao da mijenjam nešto u svom pisanju, možda više socijalne i angažovane poezije", kaže Mile Lisica za "Nezavisne". Inače, Lisica je rođen u Ključu 1986. godine, odrastao je u selu Medna kod Mrkonjić Grada, a od 1995. godine živi u Banjaluci, gdje se školovao, gdje radi i gdje je i danas apsolvent na Poljoprivrednom fakultetu.

Ljubav kao tema dominantna je u svih pet njegovih knjiga, a promjene koje je pjesnik nagovijestio u gorenavedenoj izjavi Ranko Preradović Deda već je primijetio u njegovoj posljednjoj zbirci pjesama.

"U knjizi pjesama 'Ispod nedodira' Mile Lisica se na neki svoj način oslobađa ljubavi kao prioriteta, isplovivši iz te lijepe magline i predavši se širini i zahtjevnosti života uopšte. Ljubav ga, naravno, ne napušta, ali nije osnovica sna, u buđenju se laća drugih tema koje ga dotiču", piše Preradović u recenziji knjige "Ispod nedodira". Osim poezije, Lisica piše i kratke priče, a kako saznajemo radi i na romanu prvencu.

"Još se držim poezije. S vremena na vrijeme napišem kratku priču, i to je sve. Godinama već radim na svom prvom romanu, a mogu samo da kažem da će to biti nešto šokantno i autobiografsko. Naravno, i tu se sve vrti oko ljubavi. A za budućnost imam mnogo planova... Pored poezije, haiku me privukao zadnjih nekoliko godina. Prošle godine sam objavio prvu knjigu haiku poezije 'Kas sa zvezdama', a već je u pripremi nova knjiga. Imam u planu već sljedeće godine uraditi jedan izbor poezije sa prevodom na engleski", otkriva Lisica. On smatra da se danas pisana riječ ne vrednuje dovoljno, iako radove često šalje na konkurse i osvaja književna priznanja, od kojih vrijedi izdvojiti nagradu "Čučkova knjiga" za prvu knjigu poezije.

"Često volim da se našalim u društvu pjesnika kako sam u pogrešnom vijeku rođen. Teško se pjesniku uklopiti u ovo vrijeme, ovaj 21. vijek. Živimo u vremenu kada je kulture sve manje i mnogo mi je žao zbog toga. Trebalo bi biti mnogo više kulturnih dešavanja u gradu. Nadam se da će se u budućnosti više cijeniti pisana riječ", navodi Lisica.