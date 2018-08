Kočić - borac za slobodu naroda

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je večeras da Banjaluka ima nekoliko važnih sinonima, a da je jedan od njih književni velikan Petar Kočić koji se borio za slobodu naroda.

"Kočić, koji je prije svega bio književnik i pjesnik, a onda i buntovnik, borio se za slobodu naroda u gotovo nevjerovatnim uslovima sličnim današnjim", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci, gdje je održana svečana akademija povodom 53. "Kočićevog zbora".



On je naglasio da Banjaluka i Republika Srpska, manifestacijom "Kočićev zbor", odaju poštu srpskom književnom velikanu.



"On je opjevao ove naše krajeve i stradanje naroda u njegovo vrijeme. Banjaluka danas čini sve da `Kočićev zbor` poprimi što širi značaj", dodao je Dodik.



On je izrazio žaljenje što manifestaciji "Kočićev zbor" ne prisustvuje veliki ruski pisac Zahar Prilepin.



"Vlasti BiH podržane, nažalost, od naših predstavnika, spriječile su ga da ovdje dođe. Uprkos svemu ova manifestacije je veličanstvena", rekao je Dodik.



Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izrazio je zadovoljstvo što se 53. put održavaju dani posvećeni Kočiću.



"Žao mi je što manifestacija nije državnog karaktera, jer to Kočić zaslužuje. NJegove ideje aktuelne su i danas kada se naš narod bori za svoje pravo, tradiciju i istoriju", rekao je Čubrilović.



Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić kaže da je svečana akademija u znaku 150 godina od osnivanja Prve srpske čitaonice.



"Čitaonica je osnovana u Kočićevo vrijeme. Ovogodišnji `Kočićev zbor` obilježio je niz različitih manifestacija, što ga čini veličanstvenim", rekao je Radojičić.



On je izrazio žaljenje što je ulazak u BiH zabranjen Zaharu Prilepinu.



"Ima neke čudne veze između Kočićevog djela i ovoga što se desilo. Kočić se stalno borio sa nepravdom i stranim okupacinim silama na ovom prostoru, ali izgleda da i sada imamo neku otuđenu vladu u Sarajevu koja je zabranila književniku da dođe na `Kočićev zbor`", naveo je Radojičić.



Pjesnik Rajko Petrov Nogo dobitnik je Kočićeve nagrade, koju mu je uručio Radojičić.



Nogo je ocijenio da je Kočić, uz NJegoša, najaktuelniji klasični pisac. "Petar Kočić je bio preteča Gavrilu Principu. On ga je pripremio, kao i njegove riječi i angažman", rekao je Nogo.



Svečanoj akademiji prisustvovali su ministri u Vladi Srpske, zvanice iz javnog, društvenog i akademskog života Republike Srpske.