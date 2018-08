Kočićev zbor u sjenci skandala: Pjesnikinju bez objašnjenja skinuli s programa

BANJALUKA - Polaganjem vijenca na spomenik Petru Kočiću u istoimenom parku u centru Banjaluke u ponedjeljak uveče počeo je 53. "Kočićev zbor", a otvaranje je zasjenilo izbacivanje banjalučke književnice Tanje Stupar-Trifunović iz programa.

Manifestaciju je svečano otvorila Tanja Đaković, pomoćnica ministra za kulturu RS, koja je kazala da su kod Kočića fascinanti njegovo porijeklo i traganje za tim porijeklom.

"Kočić je došao do zaključka da su oni starinci Zmijanja, takozvane Zimije - hrišćanski podanici koji su za vrijeme turske vladavine uživali određenu autonomiju", rekla je Đakovićeva. Dodala je da je njegovo porijeklo fascinantno te napomenula da su Kočić i zmijanjski vez porijeklom s Manjače.

"Ta dva vrhunska umjetnička djela, Kočićevo djelo i zmijanjski vez, refleksija su naroda iz kojeg su potekli - otpornog, jakog, čvrstog karaktera i nježne duše", rekla je Đakovićeva.

I pored izložbe pod nazivom "Stripovijetke", autora Milorada Vicanovića, čiju postavku čine Kočićeve pripovijetke "Jablan" i "Kroz maglu" u stripu, te nastupa Ranka Pavlovića i Gorana Vračara u književnom programu, izostanak Stupar-Trifunovićeve izazvao je negodovanje ljudi, koji su je podržali na društvenim mrežama, gdje je i progovorila o tome.

Istakla je da je bila pozvana, ali da je njen nastup otkazan jer se, kako tvrdi, nekome iz Gradske uprave nije svidjela njena pjesma "Razmnožavanje domaćih životinja".

"Organizatori 53. 'Kočićevog zbora' su me zvali da kao književnica nastupim na svečanom otvaranju ove manifestacije u parku 'Petar Kočić', a potom su me izbacili iz programa (a da mi to niko nije javio) zato što se nekome iz Gradske uprave Banjaluke (ima više maštovitih objašnjenja) ne 'uklapa' moja pjesma, ne sviđa naslov, preduga im je", oglasila se Stupar-Trifunovićeva.

Dodala je da je o ovome obaviještena preko posrednika te da joj nije poznato ime osobe kojoj je njena pjesma bila sporna.

"Nikad i niko me u ovih preko dvadeset godina koliko čitam pjesme po ovom svijetu nije izbacio iz programa jer se famoznom nekom (koga niko ne imenuje i misteriozna je osoba) ne sviđa pjesma. Ponudili su mi (preko posrednika i da ne znam kome i zašto se ne uklapa pjesma) da mijenjam pjesmu, što nisam željela, jer smatram da se baš ova pjesma uklapa u 'Kočićev zbor'", napisala je Stupar-Trifunovićeva.

Na otvaranju "Kočićevog zbora" i ovog puta položen je vijenac na spomenik velikanu sa Zmijanja, za šta su se pobrinuli Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke, i Predrag Bjelošević, predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske (UKRS).

Radojičić je istakao da je Petar Kočić jedna od najvažnijih istorijskih ličnosti s naših prostora, koja u sebi simbolizuje barem dvije ličnosti - jedna je književna i literarna, a druga je nacionalna i patriotska.

"Kočića doživljavamo i kao borca za slobodu i nacionalnog tribuna. Od prošle godine Petar Kočić je jedan od dva čuvara grba Banjaluke. Grad Banjaluka je već drugu godinu preuzeo organizaciju 'Kočićevog zbora' uz podršku Vlade RS, a značajno je napomenuti da ćemo, uz tradicionalne sadržaje, ove godine u programu obilježiti i 150. godišnjicu postojanja Prve srpske čitaonice u Banjaluci", rekao je nakon polaganja vijenca Igor Radojičić.

Centralni događaji ove manifestacije su dodjela Kočićeve nagrade Rajku Petrovu Nogu na svečanoj akademiji u subotu u Kulturnom centru Banski dvor i veliki narodni zbor u Stričićima, rodnom mjestu Petra Kočića, u nedjelju.

Nastup pjesnika mlađe generacije

U parku "Petar Kočić" sinoć je trebalo da bude održano veče besjedništva, dok je za večeras s početkom u 20 časova najavljeno veče pjesnika mlađe generacije "Na Kočićevom tragu", a u čast velikana sa Zmijanja svoju poeziju govoriće Aleksandra Marilović, Vladana Perlić, Goran Gavrić Grga, Milan Vulić te Milan Rakulj, koji će ujedno i voditi program.