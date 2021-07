"Kočićevo ognjište" još nije zaživjelo

BANJALUKA - Kada govorimo o kulturnoj baštini naše zemlje, neizostavno je spomenuti rodno mjesto velikog Petra Kočića. U posljednjih nekoliko godina Stričići su dobili potpuno nov izgled, pa tako sada svi posjetioci ovog mjesta mogu da vide rodnu kuću Kočića sa svim stvarima i detaljima, a to je samo jedan mali dio onoga što će biti kada se zvanično označi kraj radova.

Vladimir Đukanović, muzejski savjetnik etnolog iz Muzeja Republike Srpske, već pet godina radi na formiranju zbirke "Kočićevo ognjište", a nedavno je kroz "Kočićevo ognjište" proveo i Roberta Dacešina uz ekipu koja snima putopisni serijal.

Cilj "Kočićevog ognjišta" bio je da se sačuvaju lik i djelo velikog pisca sa Zmijanja i njegov značaj proširi na mlađe generacije, ali i posjetioce iz cijelog svijeta. Međutim, iz Turističke organizacije grada Banjaluka (TOBL) naveli su da taj cilj nije ostvaren.

"Prethodni direktor je u tri navrata sazvao sastanak sa Aktivom direktora na ovu temu, gdje je bio prisutan i tadašnji ministar prosvjete i kulture. Nažalost, niko nije pokazao interesovanje niti pokazao dobru volju", rekli su iz TOBL.

Dodali su da zasad imaju sporadične upite od strane individualaca vezane za "Kočićevo ognjište", a naglašavaju da "Kočićevo ognjište" nije samo za sebe turistički proizvod.

"U okviru realizacije zajedničkog projekta 'Manjača, sportsko-rekreativni i turistički kompleks' od strane CIDE-a Centra za razvoj poljoprivrede i sela, te Turističke organizacije grada Banjaluka, 'Kočićevo ognjište' će biti u sastavu cjeline kao kulturno-turistička ponuda", dodali su iz TOBL.

Ipak, zahvaljujući ljudima poput Đukanovića, kojima ovaj pisac, kao i sada njegovo ognjište, mnogo znače, radi se na tome da se isto popularizuje i privuče turiste, te je s tim ciljem i snimljen gorepomenuti video-materijal.

Planirano je da djeca sada mogu učiti i putem video-serijala, a i u direktnom kontaktu sa predmetima koji su pažljivo prikupljeni i izloženi. Cilj prikupljanja ovih predmeta je formiranje muzeja na otvorenom i muzejske zbirke "Kočićevo ognjište", koja prikazuje život na Zmijanju krajem 19. i početkom 20. vijeka.

"Sa Robertom Dacešinom snimali smo jednu emisiju o 'Kočićevom ognjištu' u sklopu njegovog serijala koji radi o skrivenim biserima Republike Srpske, odnosno, manje poznatim turističkim destinacijama. Prva emisija koju je on snimao odnosila se na 'Kočićevo ognjište'. Do sada smo opremili tri kuće, a ukupno ih je pet. Prva kuća koja je opremljena jeste rodna kuća Petra Kočića, u kojoj smo prikazali njegov život i rad, odnosno putem fotografija i dokumenata smo htjeli to da prikažemo", kazao je Đukanović.

Đukanović je objasnio da se u toj kući nalaze sve poznate fotografije Petra Kočića, kao i njegova tri rukopisa 'Mrguda', 'Za seljaka' i 'O Bosni'. Pored njegovih fotografija i rukopisa, tu su prikazane takođe i fotografije njegovih junaka, živih ljudi, pa su tu fotografije Tube, Luje iz mlađih i starijih dana, Davida Štrpca, krčevine u kojoj je uhvaćen jazavac, kao i porodice Petra Kočića. Takođe, prikazane su i dvije karte Zmijanja, Zmijanje na osnovu rasprostranjenosti narodne nošnje i Zmijanje na osnovu Kočića iz njegove istoimene pripovijetke.

"Druga kuća koja je opremljena je dvodijelna dinarska planinska kuća brvnara u kojoj smo prikazali sve ono što treba da sačinjava jednu kuću brvnaru s kraja 19. i početka 20. vijeka. Centralni dio ove kuće je ognjište, oko kojeg se odvijao čitav jedan porodični život. Sve ove kuće su izgrađene u potpunosti od drveta, znači, i zidovi i krovovi, osim podova, koji su zemljani. Kroz treću kuću su prikazani objekti u kojima su stanovali članovi porodice, i simbolično smo je nazvali 'Djevojačka soba', zato što je u njoj prikazano sve ono čime su se bavile djevojke, predmeti koji su služili za obradu vune, za preradu vune, lana i konoplje", izjavio je Đukanović za "Nezavisne".

Sa Đukanovićem smo razgovarali i o posjećenosti rodnog mjesta ovog velikana, a po njegovim riječima, najveća posjećenost je u avgustu zbog popularnog "Kočićevog zbora" na koji dolaze ljudi širom svijeta.

"Što se tiče posjeta, 'Kočićevo ognjište' još nije zaživjelo pravim sjajem, i dalje je u pripremama formiranja te zbirke i formiranje muzeja na otvorenom koji je posvećen Petru Kočiću, a nadamo se, kada ognjište u potpunosti proradi, da će i posjete da budu adekvatne", zaključio je Đukanović.