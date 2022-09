"Kočićevo pero" Milošu Latinoviću

BANJALUKA - Književnik Miloš Latinović dobitnik je ovogodišnje nagrade "Kočićevo pero" za proljeće i ljeto za roman "Etape noći", saopšteno je iz Zadužbine "Petar Kočić Banjaluka - Beograd".

Zadužbina ovu nagradu dodjeljuje za visoka dostignuća u savremenoj književnosti i odanost ljepoti misli i riječi velikog srpskog književnika Petra Kočića.

Nagradu za ovaj roman objavljen u izdanju izdavačke kuće "Vulkan" Beograd dodijelio je žiri koji su činili književnici Nikola Vukolić, Miljenko Jergović i Mladen Vesković.

O dobitniku "Kočićevog pera" govorio je član žirija Mladen Vesković.

"Roman 'Etape noći' Miloša Latinovića fokusiran je na Banat i njegovu istoriju u širokom vremenskom opsegu od skoro pet vijekova, od predvodnika seljačke bune protiv mađarskih zemljodržaca i vlastele Đerđa Dože, do devedesetih godina prošlog vijeka. Za sve to vrijeme u Banat dolaze i njime gospodare Mađari, Turci, Nijemci, Srbi i Rumuni, a sa njima žive Cincari, Rusi, Katalonci, Francuzi i Romi. Pisac nam propovijeda o različitim događajima, istorijskim i fiktivnim ličnostima koje učestvuju u različitim etapama burne i nerijetko sasvim egzotične istorije Banata. Banata koji je paradigma Evrope, u kojem se smjenjuju različite uprave, carstva, vladari i vojskovođe, hajduci i pronalazači. Svi oni putuju kroz vrijeme, od sumraka do svitanja, kroz sedam etapa halucinacija, tragajući za sopstvenim identitetom, trpeći nepravde i sanjajući slobodu, u vječnoj potrazi za smislom postojanja i ljubavlju", navodi Vesković.

Prema njegovim riječima, Latinović nas već prvom rečenicom upućuje na lik glavnog junaka svoga djela i određuje stil pripovijedanja u romanu - Vikentije Markovič Grečanski, silazeći s konja (koji je poslije dugog galopa, vlažnih sapi i teška daha, jedva izdržavao njegovu težinu) ugazi desnom nogom, do pola čizme od teleće kože, u finu debelu panonsku prašinu.

Vikentije Markovič Grečanski, od oca Srbina i majke Ruskinje, prodaje zarad besmrtnosti i pripovijedanja dušu đavolu, a pojavljuje se pod više imena: Fransoa Leman, Hristifor Reljin, Nikos Evangelos Trismegistos, Avram Ben Haim, Verner Bazilkovski, Faustino Eduardo Injigo Asprilja, Aleksandar Denisovič Litvinov, Rudolf Bakhoven, Emanuel Jon Lelu Negreanu. Grečanski će biti živi svjedok ne samo lokalne banatske, već i svjetske istorije za koju je simbolička Panonija izvanredna metafora.

"To preplitanje lokalne i svjetske istorije, koje je zapravo parabola koja odgovara danima koji su nama dodijeljeni, upravo je motiv za šire sagledavanje u smislu romana 'Etape noći' kao djela koje sa velikim zanimanjem jeste tumačeno i prevođeno i u drugim sredinama, koje imaju sličnu istoriju i recidive prethodnih vremena", istakao je Vesković.

Nagrada "Kočićevo pero", koju dodjeljuje Zadužbina "Petar Kočić Banjaluka - Beograd", biće svečano uručena 16. septembra, u 12 časova, u Vukovoj zadužbini u Beogradu, a o dobitniku nagrade govoriće članovi žirija.