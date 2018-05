"Konklava" novi roman Roberta Herisa

BEOGRAD - "Konklava" je novi roman engleskog pisca Roberta Herisa, dobro poznatog i našim čitaocima jer je na srpski prevedeno svih njegovih devet romana od kojih su svi bili bestseleri.

Neki od njegovih romana su ekranizovani, a prevedeni su na 37 jezika (uključujući srpski) u ukupnom tiražu od 10 miliona primjeraka.

Heris piše akcione psihološke trilere u kojima se sreću istorijske ličnosti i njegovi izmaštani junaci, a teme su pozajmljene, ili iz raznih perioda istorije, poput "Ciceronove trilogije", ili, "Otadžbina" futurističke fantastike u kojoj svijetom vlada Hitler koji je pobijedio u Drugom svjetskom ratu.

Ovoga puta, kao što pokazuje naslov "Konklava", tema je izbor novoga pape za koju se veoma detaljno pipremao i čitaoci su dobili veoma preciznu sliku kako se organizuje ta veoma komplikovana procedura koja se odvija po strogo propisanom protokolu već skoro dva milenijuma.

Tačnije, prvi put je organizovana konklava (što bi moglo da se prevede -"zaključani") to jest izbor novoga pape u Vatikanu između kardinala 530. godine kada je tražen naslednik Bonifacija II.

Do tada, samo su rimski građani i sveštena lica mogla da budu birana za naslednika svetoga apostola Petra za poglavara katoličke crkve da bi se tokom vremena definisao protokol po kome se i danas održava konklava . Heris je , pripremajući se da napiše roman utrošio dosta vremena da bi se pomno upoznao sa svim detaljima oko procedure po kojoj se odvija konklava.

Bez obzira što se neki dijelovi tog značajnog događaja detaljno opisuju u medijima dok traje biranje novoga pape, kao što se poslije svakog glasanja koje nije dalo dvotrećinsku većinu glasova kardinala - elektora pa se sve što se pisalo u Sikstinskoj kapeli u kojoj se glasalo spaljuje, i to tako da dim koji izlazi iz odžaka bude crn, a tek ukoliko je izabran papa pušta se beli dim, Heris je priču ispunio sa puno manje važnih, ali ne i manje interesantnih detalja, a sve je to "začinio" fiktivnim događajima što mu dozvoiljava njegova spisateljska mašta da bi uneo neočekivane obrte u roman i učinio ga atraktivnim i za one čitaoce koji nisu pobožni.

Nekada su konklave znale da traju ne nekoliko dana već više mjeseci, a rekordna je ona u 18. vijeku koja je trajala više od godinu dana, ali moderno vrijeme je unijelo i neke izmjene u protokol da se primoraju kardinali da smanje potreban broj glasova na polovinu da bi se ubrzao izbor.

Heris ne bi bio tako popuilaran pisac da nije izmislio sasvim moguće zaplete koji direktno eliminišu baš favorite, pa zato je konačni izbor pape neočekivan, to jest, kraj ovog romana.