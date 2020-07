BANJALUKA - Nevid teatar u saradnji s Udruženjem dramskih umjetnika Srbije raspisao je javni regionalni konkurs za originalne bajke i basne za djecu u okviru projekta "Obrazovanje kroz igru".

Projekat se realizuje kroz zajednički regionalni program "Dijalog za budućnost", koji u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO.

"Pozivaju se svi autori bez obzira na starosnu dob koji žive u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori da napišu originalne bajke i basne za djecu na temu kulturnih raznolikosti. Osim originalnog teksta, autori mogu pisati i o problemima obrazovnog sistema u državi u kojoj žive te navesti konkretne ideje reforme obrazovanja. Prijaviti se mogu i svi koji žele poslati samo mišljenje o obrazovanju i predložiti odgovarajuće ideje", glasi saopštenje Nevida. Konkurs je otvoren od 15. jula do 15. septembra 2020. godine do 23.59. Na osnovu do 10 najljepših izabranih bajki ili basni za djecu Nevid teatar će štampati ilustrovanu knjigu.