Kristian Novak na Weekend Media Festivalu

Od Svetog Martina na Muri do velike pozornice zagrebačkog HNK, od zlatnih medalja na tatamiju do najvećih književnih nagrada, od anonimnog međimurskog dečka do popisa školske lektire – put je to koji je u samo desetak godina prošao Kristian Novak.

Koje je prepreke na tom putu morao svladati, ali i koje bi želje još mogao ostvariti, najveća zvijezda hrvatske književnosti otkriće na 11. Weekend Media Festivalu ovoga rujna u Rovinju.

Veliki uspjeh njegovih romana „Črna mati zemla“ i „Ciganin, ali najljepši“, a potom i njihova ostvarenja na daskama ZKM-a i HNK, Novaka je izložilo silnom interesu najšire javnosti, kao rijetko kojeg književnika posljednjih godina. Uz pohvale i nagrade, bilo je i kritika, pa i udaraca ispod pojasa, s kojima se Novak kao bivši vrhunski karatist prilično dobro nosi.

„Ja zvijezda? Dobar štos. Ali da, posljednje dvije godine promatram taj buzz koji se ne gasi i polako postajem svjestan interesa za svoje romane i teme koje oni otvaraju. Ne bježim od polemike, iako bih volio da se svi više držimo činjenica, a manje strastvenog optuživanja. Zato sam rado pristao doći na Weekend Media Festival, jer sam čuo da je to mjesto gdje pametni i kreativni ljudi razumno i kulturno zbore o temama koje se tiču svih nas. Veselim se dolasku, spreman sam i za nezgodna pitanja, a potrudiću se da moji odgovori budu na razini“, kaže Kristian Novak.

U mnoštvu tema koje otvaraju Novakovi romani, svakako je i uloga međimurskog zavičaja i dijalekta, odnos gastarbajterskog djeteta prema različitim kulturama i izbor Rijeke kao profesionalnog utočišta. U Rovinju ćemo doznati i kako Novak vidi svoja djela u školskoj lektiri i je li mu to uopšte važno te kako se nosi sa slavom i doživljava li je kao estradizaciju ozbiljnog književnog rada. Biće zanimljivo i njegovo iskustvo rada na scenariju za „Črnu mati“ s Evom Svenstedt Ward, koja je u svijetu filma poznata po adaptaciji Millenium trilogije Stiega Larssona.

„Uspjeh Kristiana Novaka dokaz je da i u ovom vremenu novih medija tradicionalne umjetničke forme, poput književnosti i kazališta, itekako mogu biti društveno relevantne. Weekend je i ranijih godina otvarao šire društvene teme, a ono o čemu Kristian tako upečatljivo piše sigurno su pitanja koja će zaintrigirati i sudionike našeg festivala“, ističe direktor programa Nikola Vrdoljak.

