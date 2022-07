Lejla Motli najmlađa osoba ikad nominovana za "Bukera"

Dvadesetogodišnja Amerikanka Lejla Motli je najmlađa osoba ikad novinovana za prestižnu Bukerovu nagradu za najbolji roman na engleskom jeziku, prenio je magazin Vog na svom internet portalu.

Zanimljivo je da među 13 autora koji su nominovani za ovu prestižnu britansku nagradu na polju književnosti, od 169 prijavljenih, nalaze se i dve osobe, od kojih je jedna najstarija, a druga najmlađa koje su ikada bile u najužem krugu kandidata.

Najmlađa Lejla Motli nominovana je za svoj debitanski roman "Noćno puzanje", koji je dobio pohvale i od priznatih književnika Dejva Egersa i Rut Ozeki.

Roman "Noćno puzanje" našao se i na listi Opre Vinfri za njen čitalački klub.

Najstariji je Alan Garner, koji je nominovan za roman "Treacle Walker".

Na listi za ovogodišnju nagradu našla su se još dva debija "Maps Of Our Spectacular Bodies" Medi Mortimer i "After Sappho" Selbi Vin Švarc.

U najužem izboru su i sljedeća izdanja: "The Colony" Odri Magi, "Glory" Novajolet Bulavajo, "Small Things Like These" Kler Kigan, "Case Study" Grem Makre Barnet, "The Trees" Persival Everet, "Trust" Hernan Dijaz, "The Seven Moons of Maali Almeida" Šiha Karunatilaka, "Oh William" Elizabet Straut i "Booth" Karen Džon Fauler.

Bukerova nagrada je jedna od najprestižnijih književnih nagrada na svijetu. Dodjeljuje se svake godine za najbolji roman na engleskom jeziku, a za nju konkurišu autori iz zemalja Komonvelta i Republike Irske.

Dobitnik ove nagrade u 2021. godini je južnoafrički pisac Dejmon Galgut za roman "Obećanje".