Mozaik životnih priča i doza fantazije obilježili 2020. godinu

Godina na izmaku po mnogočemu je bila specifična. Lockdown i vrijeme kod kuće utopili smo u književnim novitetima koji su pristizali tokom 2020. godine, a koji su nas bar nakratko udaljili od loših vijesti.

Goodreads je najpopularnija društvena mreža za ljubitelje knjiga, sa više od 90 miliona korisnika, koji svake godine biraju najbolje knjige. Svoj zadatak ispunili su i na kraju 2020. godine, a u nastavku pogledajte listu najboljih književnih dijela.

GLAVNA NAGRADA: MET HEIG "THE MIDNIGHT LIBRARY"

Nagrada za najbolji roman otišla je knjizi "The Midnight Library" autora Meta Heiga.

"Negdje između života i smrti postoji knjiga u kojoj se police nastavljaju u nedogled. Svaka knjiga prilika je da isprobamo život koji smo mogli živjeti. Prilika da vidimo kako bi nam život izgledao da smo donijeli druge odluke. Biste li učinili nešto drugačije kad biste imali priliku poništiti stvari za kojima žalite", navodi se u opisu knjige.

Radnja prati neobičnu knjižaru koja sadrži na hiljade životnih priča osobe koja se s njima suočava. Kad se glavni lik knjige Nora Sid nađe u toj knjižari, ima priliku da ispravi stvari. Sve do tog trenutka, njen je život bio pun jada i kajanja. Osjeća da je sve iznevjerila, pa i sebe. Ali, stvari će se promijeniti jer knjige iz ove magične knjižare podstiču Noru da živi kao da je neke stvari odradila drugačije. Uz pomoć starog prijatelja sad može popraviti sve stvari za kojima žali i stvoriti sebi savršen život. Ali, stvari ne idu baš onako kako je ona to zamislila, pa uskoro njeni odabiri stavljaju knjižaru i nju samu u veliku opasnost.

NAJBOLJI TRILER: LUSI FOLEJ "THE GUEST LIST"

Radnja ove knjige smještena je na irsko ostrvce, na kojem se okupljaju gosti kako bi proslavili vjenčanje. Mladoženja je zgodan i šarmantan, te televizijska zvijezda u usponu. Mlada je pametna i ambiciozna i radi u izdavačkoj kući. Vjenčanje je to dostojno najboljeg časopisa za vjenčanja i poznatih. Ono što je trebalo biti savršeno vjenčanje, ubrzo se raspalo - djeveri počinju igru ispijanja, djeveruše, namjerno ili ne, uništavaju vjenčanicu, a najstariji mladin prijatelj održi neugodnu prisnu zdravicu. A onda nekoga pronađu mrtvog…

NAJBOLJA ISTORIJSKA FIKCIJA: BRIT BENET "THE VANISHING HALF"

Knjiga prati identične bliznakinje mješovite rase, sestre Vignes, koje odrastaju zajedno u maloj južnjačkoj zajednici i bježe od kuće sa 16 godina. Tada im se zajedničko djetinjstvo i put razilaze i počinju se pretvarati u potpuno različite osobe. Nije samo njihova svakodnevica različita, već porodice, okolina pa čak i rasni identiteti.

Deset godina kasnije, jedna sestra živi u onom istom južnjačkom gradiću iz kojeg je jednog pokušala pobjeći, dok druga sestra živi život bijele žene, skriva stvarni identitet i prošlost od supruga. Ali, sestre se ponovno spajaju, a pitanje je šta zatim čeka njihove kćerke? Riječ je o neobičnoj i dirljivoj priči koja progovara o rasnom pitanju na novi način, ali i o porodičnim odnosima i vezama.

NAJBOLJI FANTASY ROMAN: SARA DŽEJ MAS "CRESCENT CITY"

Sara Džej Mas, autorka serije fantastičnih romana za mlade, nagrađena je za roman "Crescent City", modernu fantaziju smještenu u podijeljeni svijet u kojem jedna žena mora otkriti istinu kako bi došla do osvete.

Glavna junakinja, poluvila, polučovjek, bila je zadovoljna svojim životom sve dok demon nije ubio njene najbliže prijatelje. Osumnjičenik se nalazi u zatvoru, ali zločini se ponovno događaju, a glavna junakinja se nađe u centru istrage. Pomoći će joj zloglasni Pali anđeo kojem je naređeno da prati svaki njen korak. Zajedno će se boriti kako bi razotkrili misteriju i vlastite tajne iz prošlosti…

NAJBOLJI HOROR: SILVIJA MORENO GARSIJA "MEXICAN GOTHIC"

Riječ je o gotičkom hororu kanadske autorke Silvije Moreno Garsije, a radnja se vrti oko mlade žene koja istražuje tvrdnje svoje rođake da je suprug pokušava ubiti.

Glavni lik, Noemi Taboada, dobije pismo od svoje rođake koja je moli za pomoć jer je uvjerena da je njen suprug Virdžil Dojl želi ubiti. Kada dođe u kuću porodice Dojl na osamljenoj lokaciji, Noemi zbog lošeg zdravstvenog stanja svoje rođake ne može provesti puno vremena posjećujući je, pa stoga vrijeme koristi kako bi istražila porodicu Dojl - bilo je tu incestuoznih brakova i proročanskih snova i vizija. Noemi se sprijatelji s Francusom Dojlom, koji ju upozorava da se toj porodici ne može vjerovati…

NAJBOLJA PUBLICISTIKA: DŽEJSON REJNOLDS I IBRAM IKS KENDI "STAMPED"

"Stamped" je knjiga koja prati istoriju rasizma i brojne političke, književne i filozofske narative koji su bili korišteni za opravdanje ropstva, ugnjetavanja i genocid. Uokvirena ideologijama i razmišljanjima segregacijskih, asimilacijskih i antirasističkih djela kroz istoriju, knjiga pokazuje da se "konstrukt rase uvijek koristio za sticanje i zadržavanje vlasti, bilo finansijske ili političke", te da je ta moć sistemski korištena za opresiju Afroamerikanaca u Sjedinjenjim Američkim Državama više od 400 godina.

NAJBOLJI MEMOARI I AUTOBIOGRAFIJA: BARAK OBAMA "A PROMISED LAND"

Riječ je o knjizi bivšeg američkog predsjednika Baraka Obame, koja je prvi dan samo u Kanadi i Sjedinenjim Američkim Državama prodata u 890.000 primjeraka, što uključuje prednarudžbe, e-knjige i audio-knjige.

Knjiga "A Promised Land" objavljena je samo dvije sedmice nakon američkih predsjedničkih izbora na kojima je slavio Džo Bajden, ali Donald Tramp i dalje osporava tu pobjedu. Ovu knjigu Obama je pisao četiri godine.

Obama čitaoce vodi na uvjerljivo putovanje od njegovih najranijih političkih aspiracija do ključne pobjede u Ajovi, koja je pokazala moć osnovnog aktivizma do prekretnice u noći 4. novembra 2008. godine, kada je izabran za 44. američkog predsjednika, postavši tako prvi Afroamerikanac u Bijeloj kući.

NAJBOLJI NAUČNI ROMAN: DEJVID ATENBORO "A LIFE ON OUR PLANET"

U svojoj najnovijoj knjizi i dokumentarcu, koji je naručila Svjetska organizacija za zaštitu prirode, legendarni Dejvid Atenboro svjedoči o klimatskoj krizi, prognozira što će se događati do kraja 21. vijeka ako se prema prirodi nastavimo ponašati onako kako smo to dosad činili, te predlaže rješenja za ispravljanje grešaka i modele novog suživota s planetom.

"Imam 94 godine. Moj je život bio zaista nevjerovatan. Tek sada razumijem koliko nevjerovatan. Kao mladić imao sam osjećaj da se nalazim u divljini i doživljavam netaknut prirodni svijet, ali bila je to samo iluzija. Tragedija našeg vremena zbiva se svuda oko nas - jedva primjetno, iz dana u dan, gubimo divljinu naše planete, njenu bioraznolikost. Svjedočio sam tom propadanju. Knjiga 'A Life on our Planet' moje je svjedočanstvo i vizija budućnosti", poručio je legendarni Atenboro.

NAJBOLJI SF ROMAN: KRISTOFER PAOLINI "TO SLEEP IN A SEA OF STARS"

Riječ je o sjajnom naučnofantastičnom epskom romanu čiji je glavni lik Kira, koja tokom rutinske misije na nekolonizovanoj planeti pronalazi vanzemaljsku relikviju. U početku je oduševljena, ali ushićenje se pretvara u užas kad se drevna prašina oko nje počne pomicati. Rat među zvijezdama eruptira, a Kira je lansirana u odiseju otkrića i transformacije. Prvi kontakt uopšte nije onakav kakav je zamišljala, a događaji je tjeraju do krajnjih granica onoga što znači biti čovjek. I dok se Kira suočava s vlastitim strahovima, Zemlja i njene kolonije stoje na ivici uništenja. Kira bi mogla biti najveća i posljednja nada čovječanstva.