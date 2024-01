NUB BiH: Objavljen novi broj časopisa "Bosniaca"

SARAJEVO - "Bosniaca", časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH (NUB BiH) koji izlazi jedanput godišnje i u kojem se objavljuju stručni i naučni radovi, građa od značaja za obnovu kolekcija NUB BiH i za bibliotečku struku u cjelini, doživio je svoje 28. izdanje.

Kako je navedeno u saopštenju NUB BiH, novi broj predstavlja još jedan važan izvor informacija iz svijeta bibliotekarstva, nauke i kulturne baštine.

"Novi broj otvaramo radosnom viješću, ujedno i podstrekom i priznanjem za uspješan rad i doprinos naučnoj zajednici. Naime, počevši s ovim brojem, 'Bosniaca' je indeksirana u 'Scopus' multidisciplinarnoj bazi sažetaka i citata. 'Scopus' je velika, svjetska bibliografsko-bibliometrijska baza podataka i među najpriznatijim je indeksnim bazama u svijetu. Ako je mjerilo naučne vrijednosti časopisa indeksiranost u velikim bazama, onda je 'Bosniaca' zasigurno časopis visokih naučnih standarda", pojašnjeno je u saopštenju.

Kako je dalje navedeno, tome svjedoči indeksiranost, pored pomenute "Scopus", u bazama: Web of ScienceTM / Emerging Sources Citation Index, Crossref, EBSCO-CEEAS (Central & Eastern European Academic Source), EBSCO (The Belt and Road Initiative Reference Source), ERIHPLUS (European Reference Index for the Humanities), ROAD - Directory of Open Access scholarly Resources, Miar - Information Matrix for the Analysis of Journals, Ulrich’s Periodicals Directory, ICI Journals Master List, ICI World of Journals, Mir@bel, KoBSON - Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku, Internet Archive, Scholar Advanced Sciences Index, Fatcat, Szczepanski’s List of Open Access Journals, Open AIRE, Scilit, ZDB Catalogue, Sherpa Romeo, dostupan u DOAJ, C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library), Index Copernicus, Hrčak - Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa, Slavic Humanities Index, Europub, Internet Archive Scholar, Semantic Scholar, HAL open science and arhiviran u bazi Keepers i PKP preservation network.

"U ovome broju, s posebnim zadovoljstvom, najavljujemo 12 radova, iz oblasti bibliotečko-informacijskog sistema, dokumentarnog naslijeđa, informacija i servisa u novom tehnološkom okruženju. Osim radova, tu je i pet prikaza, koji govore o publikacijama iz bibliotečko-informacijskih i baštinskih nauka", navedeno je dalje uz napomenu da je novi broj objavljen i u online izdanju - https://bosniaca.nub.ba/index.php/bosniaca/issue/view/26.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.