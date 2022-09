Na 27. Međunarodnom sajmu knjige promovisano štivo za najmlađe

BANJALUKA - Na 27. Međunarodnom sajmu knjige u Sportskoj dvorani "Borik" trećeg dana manifestacije, predstavljene su dvije knjige za djecu, a riječ je od djelima "Ukrala me šumbaba" Aleksandre Čvorović i "Kuća vremena" Jelene Kojović Tepić.

Dvije spisateljice za "Nezavisne" su govorile o utiscima s promocija, koje su, zahvalujući dogovoru organizatora sajma s vrtićima i školama, bile izuzetno dobro posjećene.

"Imala sam predivnu publiku, došla su djeca iz vrtića. Imala sam jednu veliku grupu petogodišnjaka koji su onako s pažnjom upijali svaku riječ. Bilo je izuzetno lijepo. Bili su dobri, pažljivi. Postavljali su svoja pitanja, iskazivali neke svoje utiske. Ovo je jako lijep momenat na Sajmu knjige. Mislim da treba više biti ovakvih druženja usmjerenih na najmlađe. Tu razvijamo njihove čitalačke sklonosti. Smatram da s tim treba krenuti već u vrtiću", istakla je Čvorovićeva.

Njena knjiga "Ukrala me šumbaba" početkom ove godine doživjela je drugo raskošno izdanje, a knjigu je objavio Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo.

"Mene je ova knjiga od samog početka iznenadila. Nisam imala neka posebna očekivanja, ali ispostavilo se da je ona imala jako dobar prijem, da je djeca vole, da je rado čitaju, da joj se vraćaju. Roditelji mi govore da su je čitali toliko puta da se izlizala od upotrebe, što je meni nevjerovatno. U današnje vrijeme je nevjerovatno da djeca imaju interes više puta da čitaju jednu knjigu ili da im se ta knjiga čita. Drugo izdanje tome svjedoči. Zavod udžbenike se potrudio da to izdanje bude bogato, raskošno, lijepo ilustrovano i taj vizuelni momenat je sigurno pomogao da djeca još više zavole ovu knigu", navela je Čvorovićeva.

Knjiga "Kuća vremena" Jelene Kojović Tepić, takođe je doživjela drugo izdanje u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva, dok je njen prvi izdavač bila banjalučka "Besjeda". Knjigu je ilustrovala Tatjana Vidojević.

"'Kuća vremena' je roman za djecu, odnosno to je nešto između novele i romana, nije obimna knjiga. Ona razmišlja o tome šta se dešava s Novom godinom kada prođe njenih 365 dana. To je moderna bajka s elementima horora koja suštinski promišlja vrijeme. Vrijeme se čak pojavljuje personifikovano u knjizi kao negativac koji guta sve pred sobom. Cilj djece i cilj dobrih Novih godina i cilj sila svjetla je da se spasu iz ralja vremena. Pomagači Novoj godini u mom romanu su tri stare tetke, tri stare godine koje su dobile zadatak da joj pomognu, a one se slučajno zovu Ljubav, Vjera i Nada", istakla je Jelena Kojović Tepić.

Ona je otkrila i to da su glavni junaci knjige brat i sestra.

"Standardna priča, stariji brat čuva mlađu sestru i on pokušava da je zabavlja tako što je vodi u napuštenu kuću u kojoj se sva djeca boje. On glumi kako se ničega ne boji i vodi malu sestru tamo gdje zapravo umiru od straha. Tu pronalaze stare godine i tu se zapravo dešava čitav zaplet", otkriva Kojović Tepićeva.

Ona je komentarisala i ponudu na Sajmu knjige.

"Ono što sigurno mogu da kažem i što svi mogu da kažu jeste da bismo voljeli da na banjalučkom sajmu vidimo više ozbiljnih izdavačkih kuća. Nažalost, imam osjećaj da je ovdje više izlagača nego izdavača, a svi mi sajmove čekamo da bismo vidjeli neke nove naslove, neke ozbiljne knjige koje se proizvode u regionu, no dobro, čekamo beogradski sajam", ističe spisateljica.

O tome koliko najmlađi čitaju danas, ova spisateljica i novinarka ističe da nije sve toliko crno kako često u medijima govore.

"Recimo, ja imam sina koji sada ima 14 godina i koji čita od kako je počeo da misli. On čita na društvenim mrežama. On zna načine da knjige koje ga zanimaju pronađe u digitalnom obliku. Čita ih na jeziku na kojem su napisane, ukoliko je to engleski i ukoliko knjiga još nije prevedena na srpski. On to nađe i čita. Sasvim sigurno to prije 30 godina ne bi mogao. Da se razumijemo, nikada ljudi nisu puno čitali. Čitanje je elitistička stvar, uvijek bila i ostala i uvijek će biti tako", navodi Jelena Kojović Tepić. Ona kaže da ne možemo očekivati da sve djeca prisutna na promociji kada dođu kući otvore knjige i čitaju.

"Nije tako bilo ni u naše vrijeme, nemojmo da lažemo sebe. Oni koji vole da čitaju, nađu način. Oni koji ne vole, neće ga naći sad i neće nikada u budućnosti, tako da mislim da je glupost ta priča kako se sad ne čita, kako nema kritike itd. Ima i književnosti i kritike i mnogo je dostupnija nego nekada", njeno je mišljenje.

Pored predstavljanja njene i knjige Aleksandre Čvorović, juče su se na banjalučkom sajmu predstavili i članovi Udruženja književnika Republike Srpske Željko Nestorović, Radmilo Radovanović i Mihajlo Orlović, a moderatorka ovog programa bila je Neda Gavrić.