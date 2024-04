Na Dučićevom danu promovisana knjiga profesora Slobodana Vladušića

U Galeriji Kulturnog centra Trebinje je, prvog dana manifestacije “Dučićev dan”, nakon otvaranja tradicionalnog Naučnog skupa o srpskoj poetici 20. vijeka, promovisana knjiga “Zavet i megalopolis”, profesora dr Slobodana Vladušića, koji je, govoreći o svome djelu, pojasnio das u u pitanju eseji koji se tiču društvenih pitanja i duha vremena u kome živimo.

“Ja sam se u ovoj knjizi bavio pitanjem obrazovanja, pitanjem trauma, pa sam ispitivao i deo srpske košarke, bavio sam se i Novakom Đokovićem i drugim različitim temama koje na prvi pogled izgledaju svakodnevne, a ja sam pokušao, analizirajući te fenomene, pokazati da se iza njih nalazi zapravo jedan isti društveni program koji sam ja nazvao ‘megalopolis’, a koga odlikuje izraziti antihumanizam, antidemokratska orjentacija i neka vrsta, kako bih rekao, krajnje nehumanog društva”, kazao je profesor Vladušić.

Pojašnjavajući da je termin ‘megalopolis’ sam izmislio da bi pokazao da je ono što je bio Zapad za vrijeme ‘hladnog rata’ i ono što je Zapad danas – u velikoj mjeri razlikuju, on kaže da to više nije isti pojam, ali da svako u knjizi može potražiti i svoje odgovore.

“Odgovora naravno ima, ali to zavisi od toga kako ih čitalac razume, a kako će čitalac da pročita knjigu – to je ipak stvar čitaoca, a ne pisca”, dodao je on.

Profesor na Bogoslovskom fakultetu u Foči, protojerej stavrofor dr Darko Đogo kaže slaže se da svako od nas ima velika pitanja o tome šta se krije iza stvarnosti i svako traži svoje odgovore.

“Pitamo se zašto se dešava to što se dešava, u prosveti se pitamo – čija su naša djeca, pitamo se i to zašto za Novaka Đokovića kao vrhunskog tenisera ne navija publika koja gleda njegovu igru, a iza tih svakidašnjih i naizgled površnih pitanja zapravo se kriju dublji procesi, stvarnost koja nam izmiče i, s obzirom da je Slobodan Vladušić dao, ne samo pitanja već i odgovore, meni se čini da je ova knjiga nešto što bi svako od nas trebalo da pročita”, kazao je profesor Đogo.

Iako se, kako kaže, vrlo često književno-teoretske i filozofske knjige pišu za usku publiku, on tvrdi da je profesor Vladušić svoje djelo napisao tako da ga svako od nas može razlučiti i pročitati je svako ko je pismen, svaki učitelj, inžinjer, sveštenik, doktor, ljekar i uopšte svaki čovjek koga interesuje stvarnost.

