Nagrada "Kolja Mićević" uručena Risti Vasilevskom

BANJALUKA - Međunarodna nagrada za prevođenje poezije "Kolja Mićević" juče je u svečanom salonu Kulturnog centra Banski dvor uručena Risti Vasilevskom, makedonskom prevodiocu, pjesniku i akademiku, za ukupno prevodilačko djelo.

Nagradu, kao uspomenu na svog počasnog člana Kolju Mićevića, dodjeljuje Udruženje književnika Republike Srpske (UK RS), a njihov žiri činili su Ranko Risojević, predsjednik, Predrag Bjelošević i Zoran Kostić, članovi.

Odluka žirija bila je jednoglasna, a o nagradi se nakon uručenja oglasio i sam laureat.

"Priznanje, kao priznanje mom delu i prevodilačkom i pesničkom, meni mnogo znači, zato što je Kolja Mićević bio jedan od vrhunskih prevodilaca. On je sve svoje prevode dovodio do nekog oblika savršenstva. Naravno, savršenstvo ne postoji, jer kada bi to savršenstvo postojalo, onda se ne bi imalo kuda dalje. Mi želimo stalno da idemo dalje. Sa te strane, ponavljam, ovo priznanje mi mnogo znači. Međutim, ovo priznanje mene ne raduje. Radovalo bi me da je Kolja Mićević živ i da zajedno sa nama sada slavi život", rekao je Vasilevski.

On je istakao da je nagrada sa imenom Kolje Mićevića značajna i za one koji tu nagradu dodjeljuju.

"Mnogi slavni pesnici u srpskoj književnosti se danas pamte po nagradama koje nose njihova imena. To su Desanka Maksimović, Vasko Popa, Branko Radičević i da ne nabrajam dalje. Sa druge strane, postoje i istaknuti pesnici i pisci koji su temeljni za savremenu, modernu srpsku književnost, a koji su potpuno zaboravljeni, između ostalog, zbog toga što ne postoji bilo kakvo priznanje koje nosi njihovo ime. Dakle, priznanje sa imenom Kolje Mićevića stoga je značajnije. Prihvatam ga pre svega kao priznanje mom prevodilačkom i pesničkom delu, jer smo se i Kolja Mićević i ja delili između pesništva i prevodilaštva", kaže Vasilevski, dodajući da su i on i Kolja Mićević pozajmljivali iz tekstova koje su prevodili, prenoseći to u pjesništvo, ali i obrnuto, iz sopstvenog pjesništva poklanjali su tekstovima koje su prevodili, naročito u poeziji.

FOTO Velibor Tripić

Predrag Bjelošević, predsjednik UK RS, ovom prilikom je rekao da se za nagradu sa imenom Kolje Mićevića sam Kolja Mićević izborio.

"Za sve se to Kolja izborio blagovremeno, na nama njegovim prijateljima i poštovaocima je ostalo samo da tu jednu genijalnu ličnost, da jednog od najboljih prevodilaca jugoslovenske i srpske književnosti počastimo na način dostojan pažnje, a to je da Udruženje književnika Republike Srpske svake godine na datum njegovog rođenja dodjeljuje međunarodnu nagradu za prevođenje sa njegovim imenom", kazao je Bjelošević.

On je podsjetio da je ovo druga nagrada "Kolja Mićević", te da je prvi laureat prošle godine bila Biserka Rajičić.

"Ove godine nagradu uručujemo Risti Vasilevskom, prevodiocu, pjesniku, akademiku, zbog njegovog ogromnog opusa prevedenih knjiga sa više slovenskih jezika i sa rumunskog jezika. Preveo je oko četrdeset knjiga srpskih autora na makedonski jezik. To je ogroman rad i mi to poštujemo", zaključio je Bjelošević.

