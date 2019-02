Nagrada "Meša Selimović" Vukadinoviću i Lomparu

Nagrada "Meša Selimović" za najbolju knjigu u prošloj godini ravnopravno je pripala Aleku Vukadinoviću za zbirku poezije "U vatri se Bog odmara" i Milu Lomparu za studiju "Crnjanski - biografija jednog sećanja".

Na pres-konferenciji u "Vukovoj zadužbini" Dragan Bogutović je u ime kompanije "Večernje novosti", koja dodjeljuje nagradu, izrazio zadovoljstvo što je prvi put najboljim proglašeno djelo književne esejistike.

On je naveo da je u konkurenciji za nagradu bilo 109 naslova, a da je o najboljim odlučivao veliki žiri "Večenjih novosti" u kojem je bilo 60 istaknutih književnih istoričara, teoretičara i kritičara.

Jedan od laureata Milo Lompar izrazio je zadovoljstvo zbog osvojene nagrade, prije svega zbog Miloša Crnjanskog na kojeg je u prošlom vremenu bilo bačeno mnogo sjenki.

On je rekao da ga raduje i to što je nagrađeno djelo iz oblasti naučno-kritičke i književne esejistike, koja je do sada bila po strani.

Pjesnik Alek Vukadinović, koji je zbog bolesti bio spriječen da prisustvuje ceremoniji, poslao je pismo u kojem je naveo da mu ovom priznanje mnogo znači, prije svega, jer nosi ime Meše Selimovića koji je stvorio neprolazna remek dijela.

"Jedan je od najvećih srpskih pisaca. Ta slava i dalje traje i ne nazire joj se kraj. Zato se svaki dobitnik ove nagrade, kao i ja danas, oseća ovenčan ovim priznanjem", neveo je Vukadinović.

Nagradu "Meša Selimović", koja će biti zvanično uručena na svečanosti sredinom narednog mjeseca u Narodnom pozorištu, čine skulptura sa likom velikog pisca, povelja i novčani iznos.

Jedna od najprestižnijih književnih nagrada u regionu "Meša Selimoivć" dodjeljuje se od 1988. godine, a među dobitnicima su Slobodan Selenić, Antonije Isaković, Dobrica Ćosić i Rajko Petrov Nogo.