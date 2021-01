Najisčekivanije knjige u 2021. godini

Ukoračili smo u 2021. godinu, za koju imamo brojne planove: odlaske u kino, putovanja i druženja s prijateljima, a koje nam je 2020. uskratila zbog pandemije virusa korona.

Ali, ako je prethodna godina bila po nečemu lijepa onda su to svakako bile knjige jer smo za vrijeme izolacije posegnuli za nekim dobrim starim naslovima, ali i čitali novitete na polju književnosti. Noviteti se redaju i kada je u pitanju nova čitalačka godina, a naslovi u nastavku zvuče zaista obećavajuće.

"First Person Singular: Stories", Haruki Murakami

Haruki Murakami izdaje osam priča u novoj knjizi, a sve su, karakteristično za njega, ispričane kroz prvo lice. Ponovno se gubi u prostoru memoara i fikcije, možda je sami narator Murakami, a možda je i on fiktivan lik. Priče pokrivaju razne teme i likove - od sjećanja iz djetinjstva, razmišljanja o muzici, ljubavi prema sportu.

"Let Me Tell You What I Mean", Džoan Didion

Tokom januara 2021. godine izlazi nova kolekcija eseja Džoan Didion. Zbirku čini 12 autorkinih eseja koje je pisala od 1968. do 2000. godine, a koji dosad nisu objavljeni. Dotiče se široke lepeze tema od američkih novina do opčinjenosti tekstom Ernesta Hemingveja i brojnih doživljaja iz vlastitog života.

"A Swim in a Pond in the Rain", Džordž Sonders

Džordž Sonders već 20 godina podučava kolegijum ruske kratke priče na fakultetu, a ova je knjiga njegovo predavanje u sedam eseja. Sonders dijeli svoj pogled na neke od najvećih pisaca poput Čehova, Turgenjeva i Tolstoja i približava nam njihov svijet, istovremeno govoreći zašto je fikcija danas važnija nego ikad prije.

"The Committer", Vijet Tan Nujen

"The Committer" prati protagonistu koji stiže u Pariz kao izbjeglica. On i njegov brat tamo pokušavaju zaboraviti prošlost i započeti novi život, a najbrži način do toga je preprodaja droge. Protagonista se bori s asimilacijom u novoj kulturi, a istovremeno je očaran i prestrašen Parizom. Pridružuje se grupi lijevo orijentisanih intelektualaca i političara na čijim večerama ostvaruje i najveći profit.

"We Run the Tides", Vendela Vida

Napeta priča Vendele Vide smještena je u San Francisko prije ogromnog buma tehnologije u tom gradu. U središtu radnje su dvije djevojke koje na putu do škole svjedoče strašnom događaju. Ali, ne slažu se oko toga šta su vidjele i šta se dogodilo, a jedna od njih zatim netragom nestaje. Otmica podiže prašinu u maloj zajednici, a na vidjelo izlaze brojne tajne.

"Klara and the Sun", Kazuro Išiguro

Kazuro Išiguro 2017. godine je osvojio Nobelovu nagradu za književnost, a "Klara and the Sun" njegov je prvi roman nakon takvog uspjeha. Radnja prati Klaru, proizvod umjetne inteligencije koja ima nevjerovatne sposobnosti opažanja. U jednog prodavnici oprezno posmatra ponašanja onih koji lutaju između rafa i kupuju, te onih koji samo prolaze na ulici, a nada se da će jednom neki kupac odabrati baš nju.