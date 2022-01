Nakon 130 godina Srpska književna zadruga oživjela i u Republici Srpskoj

BANJALUKA - Srpska književna zadruga, u godini jubileja kada obilježava 130 godina rada, osnovala je Povjereništvo u Republici Srpskoj s idejom da najstarija izdavačka kuća kod Srba pojača svoje prisustvo sa zapadne strane Drine.

Povjereništvo vodi Duško Pevulja, književni kritičar i univerzitetski profesor iz Banjaluke, čiji je rad posljednjih godina naročito zapažen u Centru za srpske studije iz Banjaluke, a koji objavljuje sada već veoma značajan časopis "Srpski pregled".

Upravo potpisivanjem protokola o saradnji između predstavnika Centra za srpske studije i Srpske književne zadruge nastalo je Povjereništvo o kojem je riječ.

Duško Babić, direktor Srpske književne zadruge, kaže da je Povjereništvo u Banjaluci važno prije svega zbog toga da se ovdašnji živalj duhovno i identitetski veže za svoju maticu.

"Ovo bi trebalo da bude važan korak da naše ljude, ljubitelje knjige, u Banjaluci, u Krajini, u Republici Srpskoj približimo ideji Zadruge. Nama je bitno da pogotovo mlađim ljudima pokažemo kako postoji duhovno ognjište čije je središte u Kralja Milana 19 u Beogradu, ali čije je prostiranje na svakom mestu gde se nalazi srpski narod, gde se govori srpskim jezikom i gde postoji potreba za srpskom knjigom", istakao je Babić.

Duško Pevulja, koji je glavni inicijator osnivanja Povjereništa SKZ u Banjaluci, naglašava da je ovaj događaj još jedan u nizu sitnih koraka Centra za srpske studije usmjerenih ka uvezivanju srpskog kulturnog prostora.

"Prethodno smo uspostavili saradnju sa Srpskim nacionalnim savjetom iz Crne Gore, zatim sa Kulturnim društvom 'Brdo' iz Kranja, a u skorijoj budućnosti ćemo uspostaviti saradnju i predstaviti rad naših prijatelja, predstavnika srpskog naroda iz Sjeverne Makedonije. U međusobnom upoznavanju, povezivanju, mnogostrukoj saradnji srpskih stvaralaca sa čitavog nekadašnjeg jugoslovenskog prostora, saradnja sa Srpskom književnom zadrugom ima poseban značaj. Riječ je o jednoj od tri najstarije i najznačajnije institucije srpskog naroda", naglašava Pevulja.

Dosadašnja kulturna i nacionalna misija SKZ, dodaje Pevulja, od neprocjenjivog je značaja za cijeli srpski narod, ma gdje da on danas živi.

"Ideja je da ta nacionalna misao Srpske književne zadruge bude prisutnija u kulturnom životu Republike Srpske te da knjige ove institucije, koja ima bogatu izdavačku djelatnost, budu dostupnije čitaocima u Republici Srpskoj. Postaraćemo se da u Banjaluci, ali i cijeloj Republici Srpskoj, obezbijedimo što više pretplatnika na čuveno Zadrugino 'Kolo', koje nas i svojim nazivom obavezuje i poziva na sabornost, na međusobno povezivanje i prevazilaženje vještačkih državnih granica i političkih barijera", rekao je Pevulja.

On dodaje da srpska knjiga može i danas, kao što je to prije više od 120 godina pisao Stojan Novaković, da bude činilac jedinstva našeg naroda, a Zadrugina izdanja su za tu plemenitu misiju najpogodnija.

"Svi nacionalno samosvjesni srpski intelektualci moraju danas da budu ne samo stvaraoci, već da se i lično, vlastitim trudom koji nije isključivo intelektualni, postaraju da kulturni saobraćaj među našim narodom bude intenzivniji i življi. To su radili prvi ljudi naše kulture u prethodnim vremenima, pa zašto to danas ne bismo činili i mi", jasan je Pevulja, koji na kraju naglašava da je Centar za srpske studije, u suizdavaštvu sa Srpskom književnom zadrugom, objavio vrijednu knjigu akademika Ranka Popovića "Očitavanje duše". To je prvo zajedničko izdanje ove dvije kuće, a kako najavljuje Pevulja, takvih će poduhvata u budućnosti biti još mnogo. Izdanja Centra se već nalaze u Zadruginoj knjižari u Beogradu, a uskoro će se i izdanja SKZ pojaviti u Banjaluci.