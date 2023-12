Nele Karajlić promovisao novu knjigu i poručio: "Jugoslavija i dalje postoji"

BEOGRAD - Multimedijalna promocija knjige „Solunska 28 III deo – O seksu, drogi i rokenrolu“ Dr Neleta Karajlića, uz mini koncert, održana je večeras u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra (SKC) u Beogradu.

U pitanju je završni roman trilogije “Solunska 28", u izdanju kuće "Laguna", a Karajlić je poručio da je uveren kako Jugoslavija i dalje postoji.

On je primjetio da ga pogled na veliku salu SKC-a podsjeća na koncert koji je na tom mestu imao pre ravno 40 godina sa svojim rok bendom "Zabranjeno pušenje".

"Mislio sam prvo tada da je to bila neka zafrkancija, jer svirati u ono doba Jugoslavije u ovoj sali SKC-a bilo je nedostižno, praktično nemoguće, i sumnjali smo da je to istina. Tada je u SKC-u mogao da svira otprilike - niko i samo Branimir Džoni Štulić", rekao je Karajlić i otkrio da su dva puta svirali na tom mestu uspešno. Ali, kako je naveo, desila mu se jedna nezgoda i morao je da tokom svirke završi u hitnoj pomoći da mu ušivaju povređenu glavu.

"Bend "Zabranjeno pušenje" je onda svirao bez mene sigurno pola sata, i tu sam shvatio da je zapravo svako zamjenljiv, makar to bio i frontmen benda", izjavio je duhovito Karajlić.

On je čitaocima približio da mu je fenomen i istovremeno enigma bio period 80-ih godina o kome su svi redom govorili kao da je "pravi raj na zemlji" i da je neobjašnjivo šta se onda tu zapravo dogodilo.

Karajlić je ocijenio da se tada desila "veoma dramatična decenija od smrti Josipa Broza Tita do jedne društvene, socijalne, ekonomske, državne krize", što je onda dovelo "do tako užasnih ratova o kojima ne želim da razgovaram niti da ih se sećam".

"Međutim, popularna kultura je tada ostavila dubokog traga, što traje i dan danas. Zato tvrdim da se Jugoslavija uopšte nije raspala. Kako može da se raspadne čim neke moje koleginice kao Aleksandra Prijović pune velike Arene i dvorane u regionu. Svi oni slušaju istu muziku, gledaju iste filmove, tako da nemoguće da je nema, Jugoslavija je spašena. Ona je samo administrativno podeljena, ima nekih granica koje da bi prešli morate imati jednu knjižicu koja se zove pasoš", smatra muzičar, književnik, glumac, scenarista, reditelj, kome je pravo ime Nenad Janković.

Takođe Karajlić se osvrnuo na činjenicu da jedna mlada nova generacija kao što je fenomen zvani Aleksandra Prijović puni Arene i u Beogradu i Zagrebu, "Parni valjak" slušamo i ovde i tamo, dok režiser Rajko Grlić skoro da u Srbiji ima gledanije filmove danas nego u rodnoj Hrvatskoj.

"Istina je ono šta mi napravimo. Taj prostor bivše Jugoslavije nam je svima i dalje blizak, isti, kao da Jugoslavija zaista i dalje postoji. Kako nije istina ako kažem da je Jugoslavija živa, da je tu, da postoji? Onda svi misle da ona formalno i pravno ne postoji, i biće u pravu ako tako kažu, ali ja smatram da je ona spašena jer se svi u njoj lepo razumemo", zaključio je Dr Nele Karajlić.

Treći dio trilogije „O seksu, drogi i rokenrolu“ donosi novu priču Milana Jankovića, rođenog na adresi iz naslova knjige, o tome kako je krvavi raspad Jugoslavije izbjegnut zahvaljujući povjerenju svih njenih naroda i narodnosti u rokenrol.

Moderatorka razgovora Tanja Vučković ispred "Lagune" je istakla da je riječ o završnom djelu trilogije „Solunska 28“, čime je stavljena tačka na priču o sudbini jedne adrese na Dorćolu i nekoliko generacija koje su tu živele.

"Uvek sam posmatrala Neleta kao živu legendu domaće kulture i čega god da se dohvati od tih umetnosti, on to radi do kraja, daje se u potpunosti, od muzike, scenarija za televiziju -gledani serijali "Top lista nadrealista" i "Složna braća", a sada i kao pisac ima dugačke redove za potpisivanje knjiga", ocenila je Tanja Vučković.

Branko Rosić - pisac, novinar kulturne redakcije magazina "Nedeljnik" i nekada muzičar u pank rok bendu "Urbana gerila", istakao je da je u karijeri radio na desetine intervjua sa mnogim poznatim umjetnicima, ali da je sa Neletom uvijek bilo drugačije.

"U pola noći u sobnim papučama ako treba ja bih skočio da uradimo intervju, ako Nele u tom trenutku to poželi. Skoro smo snimali podkast, dogovorili smo sve i on taj dan me pita 'je li to danas?'. Ali nije to pitao zato što je kao zaboravio, to se njemu ne dešava, nego jer je taj dan baš imao udes. Tako je Nele uvek u nekim zavojima, ili od saobraćajne nesreće ili na koncertu pre 40 godina u SKC-u, ali je stigao i takav da snimi podkast", otkrio je Branko Rosić i dodao da mu se divi što je toliko svestran u stvaralaštvu, "žestoki, ali ne štreberski radnik".

Urednik knjige, pisac i scenarista Vule Žurić je naveo da je upoznao Neleta na Mundijalu u Južnoj Africi, ali da ih je pored fudbala i svjetskog prvenstva, najviše spojila književnost, jer su obilazili i uzvraćali promocije jedan drugome.

Žurić je otkrio da je iste večeri bio na promociji knjige scenarija TV serija i filmova dramaturga Slobodana Stojanovića, te da mu je velika čast što iste noći govori o dva velikana.

Urednik je podsjetio da je njihovo druženje išlo kroz prvi Neletov roman "Fajront u Sarajevu", i onda kroz čitavu trilogiju "Solunska 28" - "O novcu i strastima", "O prijateljstvu i izdaji" i sada "O seksu, drogi i rokenrolu".

"Neko je dobio sedmicu na Lotou, a neko kao ja je dobio ti privilegiju i zadovoljstvo da sarađuje sa Neletom, zbog čega sam jako srećan", naglasio je urednik cijele trilogije Vule Žurić.

Tada se u priču umešao Karajlić i otkrio kako "Vule uopšte nije ovako fin i ljubazan urednik kao sada dok ga slušam, jer kada sam mu slao stranice rukopisa, on mi je stalno vraćao, mnoge redove mi samo precrtao i napisao "ovo ne može" ili "e ovo nikako ne može".

Žurić je ocijenio da finalni dio trilogije ujedno predstavlja zatvaranje jednog kruga ili kao okončanje spirale, "ali ni tu nije definitivni kraj njegove kreativnosti, jer kada nema pisanja, tu je Neletu muzika, a kada nema koncerata, onda je tu galerija 'Sanjaj' u centru Beograda", koju vodi sa svojom ženom.

"Svuda kod Neleta vlada posvećenost i ozbiljnost, predanost i ogromna želja za stvaranjem, to je zapravo moranje da se uvek daje sve od sebe. Usvajao je sve veštine zanata. Sa njim je diskusija uvek bogata, time je pisac pronalazio sebe kroz sopstveni književni izraz", rekao je Žurić i dodao da je Nele čovjek koji živi za izazov.

On je napomenuo da je Karajlić u svom prvom romanu "Fajront u Sarajevu" slavio ljubav i "živelo drugarstvo".

"Nele nije u početku mislio da ovo budu baš tri knjige, ali eto mašta je krenula da radi i svaka mu čast da je za tako kratko vreme uspeo da zaista završi sve tri knjige. Sada čitaoci kupuju prethodne dve knjige, time se vidi kako je on rastao kao pisac. Možda ne bi bilo loše da se sva tri romana objave u jednu veliku knjigu, kao jedan tom", zaključio je Vule Žurić.

Na kraju večeri, Dr Nele Karajlić je konstatovao da će se u pisanju možda okrenuti nekim drugim temama u književnosti, ne više oko adrese Solunske 28, koja mu je originalno bila u formi scenarija za televizijsku seriju, sa rediteljem Miloradom Milinkovićem.

Za sada, kako je rekao, napraviće pauzu od pisanja i posvetiti se muzici i koncertima, tako da je sa svojim bendom "Osiromašeni uranijum" održao mini svirku, prenosi Tanjug.

Na repertoaru su se našle pjesme sarajevskog rok benda "Zabranjenog pušenja" kao uspomena na taj koncert prije 40 godina u SKC-u "Neću da budem Švabo u dotiranom filmu", "Šeki is on the road again" ili kasnije faze "Ženi nam se Vukota" za film Emira Kusturice - "Crna mačka, beli mačor", uz pank pesmu "Proces" benda "Urbana gerila".

