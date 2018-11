Novi špijunsko-avanturistički roman Stiva Berija

Čitaoci koji uživaju u dobrim avanturističkim, špijunskim trilerima veoma dobro znaju za ime Stiva Berija koji je danas jedan od najpopularnijih pisaca tih žanrova na svijetu, a sada su na srpski prevedeni njegovi "Ključevi pakla".

Svaki novi Berijev naslov dočekuje se, barem u pedesetak zemalja, kao prvorazredna poslastica za čitaoce, što pokazuju brojevi prodatih primjeraka. Do sada je prodato 22 miliona primjeraka njegovih romana od kojih je nekoliko prevedeno i na srpski.

Ovoga puta je ponovo glavni junak Koton Malon, koga avanture vode po cijelom svijetu i uvijek se bave nekim drevnim blagom, jednako starim tajnama, a Malona uglavnom redovno slijedi Kasiopeja Vit, prebogata Francuskinja, istoričarka, koja voli da učestrvuje u avanturama,

Ovoga puta Malon, koji je bio agent američkog Ministarstva pravde, ali se penzionisao i odselio u Dansku gdje u Kopenhagenu ima prodavnicu antikvarnih knjiga, biva pozvan natrag u Ameriku da bi pomogao čuvenoj američkoj naučnoj ustanovi, Institutu Smitsonijan, da pronađe riznicu američkih država koje su se u građanskom ratu sjevera i juga opredijelile za Konfederaciju.

Naime početkom 19. vijeka najbogatiji žitelji SAD su osnovali organizaciju "Zlatni krug" da bi sakrili zlatne i srebrne rezerve zemlje da ne budu uzalud potrošene za građanski rat koji se nazirao da će izbiti između Sjevera (Unije) i Juga (Konfederacije).

Malon bi trebalo da otkrije to blago skriveno negdje u SAD, jer je u Smitonijanu otkriven dokument u kome osnivači organizacije " Zlatni krug" žaveštavaju blago tom nacionalnom centru nauke i umjetnosti.

Od početka građanskog rata 1865. lovci na blago tragaju za riznicom, ali nikome to ne uspijeva. Ostaci "Zlatnog kruga" to jest njihovi naslednici podijeleli su se u dvije frakcije i dok jedna smatra da to blago pripada njoj druga hoće da ga sačuva i preda Smitsonijanu.

Malon sa svojom vjernom pratiljom Kasiopejm upada u taj interni sukob, ali otkriva da je njegov predak bio jedan od osnivača "Zlatnog kruga" i da je on načinio šifru koja bi mogla da pokaže put do trezora.

Malonov predak čiji je nadimak "Koton", po kome je i on dobio ime, ispostavlja se da je bio špijun za Jug i da je blago cijele Amerike premjestio na jug da bi eventualno jednoga dana južnjaci ponovo došli na vlast u zemlji.

U međuvremenu se u Vašingtoinu vodi prikrivena bitka između više političkih frakcija i pokazuje se da svaka želi blago za sebe da bi tako finansirala dolazak do vrhovne vlasti u zemlji, odnosno da bi među njima bio izabran predsjednik, a koga bi oni onda primorali da promijeni ustav zemlje onako kako odgovara njihovim ambicijama.

Od arhiva Smitsonijana preko pustoši Arkansasa do bespuća Novog Meksika Koton Malon sa Kasiopejom Vit mora da riješi tajnu šifre koja vodi do blaga da se sve vrijeme bori još s pripadnicima potomaka "Zlatnog kruga".