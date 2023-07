OK Book zona: Karajlić i Marojević promovišu knjige na "Nektar OK festu"

I ovoga puta na devetom po redu "Nektar OK festu", u OK Book zoni publika će imati priliku da se druži sa nekim od najboljih autora iz regije, čija su izdanja u prethodnim godinama privukla veliku pažnju čitalaca.

Saopštili su ovo organizatori "OK festa" koji će deveti put biti održan na Tjentištu u Nacionalnom parku Sutjeska od 14. do 16. jula.

Drugog dana festivala, 15. jula, u dnevnom terminu biće promovisan drugi dio knjige "Slolunska 28" Neleta Karajlića.

Ova knjiga, podsjećaju iz "OK festa", govori o prijateljstvu i izdaji, a autor je kako kažu, dobro poznato ime, multimedijalni umjetnik koji se bavi muzikom, filmom, televizijom, pozorištem i književnošću.

"Drugim dijelom trilogije posvećene ljudima i događajima koji su prolazili kroz dorćolsku kuću na samoj obali Dunava, Karajlić po ko zna koji put dokazuje kako posjeduje neiscrpnu energiju kojom uspjeva da se izbori sa najvećim životnim i umjetničkim izazovima. Pripovedajući o svemu onome što je snašlo stanare Solunske 28 tokom njemačke okupacije Beograda u Drugom svjetskom ratu, Dr Karajlić nudi podjednaki čitalački užitak i onima koji su čitali prvi dio trilogije, ali i onima koji se tek sada pridružuju armiji njegovih vjernih čitalaca. Nastavak monumentalne sage o jednoj kući, jednom gradu i dva svijeta još jednom potvrđuje da je naša književnost u Karajliću dobila jedan nov, drugačiji i hrabar glas kojim ovaj svestrani umjetnik umije i ima mnogo toga važnog da nam kaže", zapisao je o knjizi Vule Žurić.

Posljednjeg festivalskog dana u nedjelju, 16. jula, sa posjetioima družiće se još jedan pisac, a riječ je o Igoru Marojeviću.

Autor je brojnih djela - romana "Dvadeset četiri zida", "Parter", "Prave Beograđanke", "Tuđine", zbirke priča "Tragači", "Mediterani", "Sve za lepotu". Pisac je i drama "Nomadi", "Tvrđava Evropa", "Bar sam svoj čovek" i dr.

Njegova djela objavljivana su na španskom, ukrajinskom, katalonskom, mađarskom, portugalskom, slovenačkom i makedonskom jeziku.

Zastupljen u desetak reprezentativnih antologija srpske, ex-YU, južnoistočnoevropske i evropske kratke proze. Dobio je više od deset književnih nagrada, između ostalih Andrićevu, "Meša Selimović", Nagradu grada Beograda...

"'Nektar OK fest' i ove godine na Tjentištu 14., 15. i 16. jula nudi više od jednog razloga da nas posjetite. Stoga ukoliko još niste, iskoristite preostale dane do festivala i osigurajte svoje mjesto u festivalskom kampu. Sve info o dostupnim paketima i cijenama možete pronaći na zvaničnoj stranici festivala www.okfest.net/#booking . Ne zaboravite da festivalski kamp otvaramo dan ranije, 13. jula od 12 časova", zaključuje se u saopštenju "Nektar OK festa".