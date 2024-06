Obilježavanje 200. godišnjice rođenja Branka Radičevića u Banjaluci

BANJALUKA - U susret obilježavanju 200. godišnjice rođenja Branka Radičevića u Banjaluci, kulturna institucija "Brankovo kolo" iz Novog Sada i Banski dvor 15. juna od 19 časova u Vijećnici Banskog dvora organizuju program pod nazivom "Ao, danče, ala si mi beo...".

Kako je navedeno u saopštenju novosadske kulturne institucije, u okviru programa "Besjedu o Branku" govoriće Nenad Grujičić, predsjednik "Brankovog kola", a nastupiće i laureati "Brankovoga kola" iz Republike Srpske, autori pjesama posvećenih Branku Radičeviću: Ranko Risojević, Nedeljko Babić, Mirko Vuković, Valentina Milačić i Milan Rakulj.

"Operska pjevačica Ivana Milinčić u pratnji pijanistkinje Dunje Janković će izvesti Brankove pjesme 'Devojka na studencu' i 'Ukor', glumica Olga Skerletović Đorđević i glumac Anando Čenić govoriće Brankove pjesme 'Molitva', 'Kad mlidija' umreti', 'Nikad nije vito tvoje telo' i 'Vragolije'", pojašnjeno je dalje.

Takođe, pjesnikinja Danijela Regojević kazivaće poeziju o Branku iz antologije Nenada Grujičića "Ao, danče, ala si mi beo" - pjesme Jovana Jovanovića Zmaja, Petra Petrovića Njegoša, Alekse Šantića, Avde Karabegovića, Branka Ćopića, Desanke Maksimović i Skendera Kulenovića, a prisutni će čuti slovo Ranka Risojevića o novim knjigama Nenada Grujičića "Kolo, kolo, naokolo" i "Ao, danče, ala si mi beo".

Povodom proslave 200. godišnjice rođenja Branka Radičevića, književnik Nenad Grujičić, predsjednik "Brankovog kola", kaže da je ovo prvi program u Republici Srpskoj kojim se ove godine obilježava veliki jubilej Branka Radičevića, slavnog pjesnika srpskog romantizma.

Ustupljena fotografija

"Pre 200 godina u Brodu na Savi rođen je Aleksije Radičević, koji će tek posle boravka i školovanja u Zemunu, Sremskim Karlovcima i Temišvaru prevesti svoje ime sa grčkog na srpski i postati Branko Radičevića sa svojom prvom knjigom pesama objavljenom 1847. godine u Beču", navodi Grujičić.

Dalje pripovijeda da "Brankovo kolo" danas nastavlja tradicije čuvenog lista "Brankovo kolo (1895-1914)": "Postojimo 53 godine bez prekida u prostoru mitskih kulturnih dimenzija: Sremski Karlovci, Stražilovo i Novi Sad".

"Objavili smo 32 ijekavske knjige pesnika i pisaca iz Republike Srpske i dodelili 20 prestižnih nagrada 'Stražilovo' i 'Pečat varoši sremskokarlovačke' pesnicima iz Republike Srpske. To su nagrade stare preko pola stoleća kojima smo osvetlili značajne pesnike raznih generacija koji pišu na srpskom jeziku u ijekavskoj varijanti", pojašnjava Grujičić.

Među dosadašnjim laureatima i autorima "Brankovog kola" iz Republike Srpske, navodi dalje predsjednik ove kulturne institucije, nalaze se Ranko Risojević, Ranko Preradović, Nedeljko Babić, Boro Kapetanović, Branko Brđanin Bajović, Mirko Vuković, Zdravko Mikić, Dejan Gutalj, Dragana Kragulj, Željko Pržulj, Duško Popović, Gordana Kukić, Goran Šaula, Nataša Glamočanin, Milan Rakulj, Goran Gavrić Grga, Valentina Milačić, Aleksandra Marilović, Maja Stanojević, Morana Vukmir, Marko Milovanović Marun, Jelena Vujanović, Danijela Regojević, Miloš Puđa i drugi.

"To nije slučajnost, to je sistem rada 'Brankovog kola', to je koncept 'Brankovog kola' zasnovan na jedinstvu srpske ekavice i ijekavice, koji je doneo izuzetne rezultate na planu objavljenih kvalitetnih pesničkih knjiga pisaca preko Drine. Time se u Srbiji, na planu književnog života, ni približno niko ne može pohvaliti", zaključuje Grujičić.

