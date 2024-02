Obilježena stota godišnjica smrti Alekse Šantića

MOSTAR – Povodom stote godišnjice smrti Alekse Šantića u organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva (SPKD) Prosvjeta Gradski odbor Mostar i Srpskog pjevačkog i kulturno umjetničkog društva "Gusle" na srpskom pravoslavnom groblju Bjelušne u Mostaru održan je pomen na tog velikog mostarskog pjesnika.

Predsjednica mostarske Prosvjete Sanja Bjelica Šagovnović kazala je kako Prosvjeta, zajedno sa SPKUD "Gusle" i Crkvena opštinom Mostar, nastoji na dostojanstven način čuvati sjećanje na lik i djelo Alekse Šantića i vratiti ga Mostaru jer, kako je istakla, na ovim prostorima nije bilo pjesnika da toliko liči na svoj grad i grada da liči na pjesnika kao što je to bio slučaj sa Šantićem i Mostarom.

"Vijek nakon smrti Alekse Šantića, našeg najvećeg pjesnika, on je itekako živ u našem Mostaru i on je danas, sto godina nakon smrti, najbolji i najvjerniji čuvar srpske kulture, istorije i tradicije u Mostaru", poručila je, a prenosi Fena.

Dodala je kako se nada da će nove mostarske generacije prihvatiti i zavoljeti Šantića onako kako je on volio sve građane Mostara bez obzira na ime, prezime, vjeru i naciju.

Novinar i publicist Šemsudin Zlatko Serdarević, član Upravnog odbora SPKD Mostar Gradski odbor Mostar, istakao je kako Mostar ima brojne simbole, ali je samo jedna osoba među tim simbolima, a to je pjesnik Aleksa Šantić.

"Šantić je bio čovjek koji je bio primljen u Jugoslovensku akademiju znanosti u Zagrebu, a potom kao dopisni član u Kraljevsku akademiju u Beogradu. To nam puno govori o njemu. On je zadužio Mostar i njegove građane da ga izučavamo, da afirmiramo njegov lik i djelo zbog toga što je bio kozmopolit. On je znao da je bio Srbin, pravoslavac, ali je izašao iz tih okvira i bio kozmopolit, i upravo zbog toga je bio prihvaćen od svih dobronamjernih ljudi", naglasio je Serdarević.

Počasni potpredsjednik SPKD Prosvjeta Ranko Čvoro istakao je kako je Aleksa Šantić jedno od najvećih imena koje je Mostar dao.

"Prošlo je jedno stoljeće kako je pokopan Šantić i kako je ispraćen onako kako nikada prije niti poslije njega nitko nije ispraćen. Zabilježeno je da je posmrtna povorka šest sati išla Mostarom, a sahranjen je uz baklje. Mi smo došli ovdje ponizno, u tišini, da se poklonimo, da se nadahnemo, da se okrijepimo ispred spomenika velikana koji je davno dosegnuo prostranstva kosmosa, a svi oni koji su nježni, koji su čedni, koji su čestiti, dolaze ovdje pokloniti se onako kao što se išlo i kao što se ide u svetišta Gračanicu, Dečane, Sopoćane", kazao je Čvoro.

Šantića su se prisjetili i polaznici Prosvjetine škole, koji su na pomen stigli u pratnji starješine Saborne crkve Duško Kojića.

"Mi se svakog dana u Mostaru sjećamo našeg velikog pjesnika Alekse Šantića, sjeća ga se širom svijeta srpski narod, mnoge škole i ulice posvećene su upravo ovom velikanu i važno je napomenuti da su ovdje djeca iz Prosvjetine škole, kojima je danas tema bio upravo Aleksa Šantić", kazao je Kojić.

