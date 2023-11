Obilježeno 60 godina edicije "Nikad robom"

Društvo ljubitelja stripa Maksim otvorilo je u Srećnoj galeriji SKC-a u Beogradu izložbu povodom 60 godina edicije "Nikad robom", a održana je i tribina ovim povodom.

Edicije "Nikad robom" ne bi bilo da nije bilo Srećka Jovanovića, rođenog Valjevca, koji je poslat u Gornji Milanovac na svojevrsnu pečalbu.

U tom trenutku, Milanovac ima jednu osnovnu školu i oko pet hiljada stanovnika, ali se brzo rađa i ostvaruje ideje za pokretanje "Dečjih novina", izdanja posvećenom đacima i omladini.

Istoričar Borisav Čeliković istakao je entuzijazam Srećka Jovanovića koji okuplja djecu i uspjeva da pokrene dječiji list svojom energijom i snagom.

"To je jedno svojevrsno čudo koje se desilo. Danas kada pokušavamo da sagledamo to vreme, vidimo gde je to nastalo i vidimo da iza svega toga stoji jedna velika ličnost", rekao je Čeliković,

One prvo izlaze 1957. godine kao "Dečja politika", ali nakon pritužbe lista "Politika", nastavljaju život kao "Dečje novine" i fokusiraju se na razne teme, među njima i strip.

Početni tiraž bio je hiljadu komada, ali je tokom vremena taj tiraž rastao i dostigao više od dvesta hiljada primjeraka, a mnogi vjeruju da je bilo i više kada se uzmu u obzir pretplate po školama.

Strip dobija svoje mjesto u petom broju, kada Desimir Žižović Buin crta strip "Kraljević Marko i Musa Kesedžija" na svoj način, prenosi "Danas".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.