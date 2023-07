Objavljen peti broj naučno-popularnog časopisa "A priori"

BANJALUKA - U sklopu izdavačke aktivnosti Udruženja za promovisanje kulture i mišljenja "Sofia" iz Banjaluke objavljen je peti broj naučno-popularnog časopisa "A priori".

U novom broju časopisa, kako saopštava pomenuto udruženje, fokus je na filozofiji Imanuela Kanta i temi: "Kantovi transcendentalni argumenti".

"Jedan od doprinosa Imanuela Kanta (1724 - 1804) filozofiji, ako ne i njegov najznačajniji doprinos, jeste njegov razvoj transcendentalnog argumenta. Po Kantu, argument ove vrste počinje uvjerljivom premisom o našoj misli, iskustvu ili znanju, a zatim se obrazlaže zaključak koji je sadržajna i neočigledna presupozicija i nužan uslov ove premise. Ključni korak u ovom razmišljanju je tvrdnja da je zaključak pretpostavka i nužan uslov premise", javljeno je iz Udruženja.

Naučno-popularni časopis "A priori", podsjećaju iz "Sofie", publikuje neobjavljena naučnoistraživačka postignuća kao originalne i pregledne naučne, odnosno stručne radove iz oblasti društveno humanističkih nauka, kao i radove iz oblasti književnosti. Pored kategorizovanih članaka u časopisu su zastupljeni intervjui, prevodi, eseji, prikazi, poezija, proza, učenici, komentari i izvještaji.

"'A priori' omogućava autorima publikovanje njihovih naučnih istraživanja nakon uobičajene procedure u uredničkom odboru i kvalitetnih recenzija. Časopis se publikuje ‘publish as you go’ u online formatu. 'A priori' je postao međunarodno prepoznatljiv časopis, čiji su radovi indeksirani u priznatim međunarodnim bazama kao što su: ROAD, DOAJ, Google Scholar, itd. Cilj je da u narednom periodu časopis bude što vidljiviji i prepoznatljiviji i u drugim međunarodno priznatim bazama u svijetu, te da prati najsavremenija dešavanja u svijetu izdavaštva. S tim u vezi, naučno-popularni časopis 'A priori' od 2023. godine slijedi praksu savremenih naučnih časopisa, a to je in press izdavaštvo. Naime, in press ili u štampi označava objavljivanje radova recenziranih i prihvaćenih za objavljivanje od strane recenzenata i uredništva časopisa, a redoslijedom kako radovi bivaju odobreni, sve do finalne verzije časopisa", navodi uredništvo časopisa.

Po finalnoj obradi svih tekstova koji će se objaviti u tekućem broju, navode dalje, časopis se zaključuje i otvara se pozivno pismo za dostavljanje radova u naredni broj časopisa.

"Uredništvo 'A priori' časopisa čine poznata i renomirana imena iz oblasti društveno humanističkih nauka i književnosti iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i svijeta, afirmisanog međunarodnog kredibiliteta. Pozivamo i ohrabrujemo naučnike, književnike, ali i mlade istraživače da šalju svoje radove za časopis 'A priori'", stoji u saopštenju uredništva časopisa uz napomenu da su zastupljeni autori u ovom broju: Miroslav Galić, Vedran Rutnik, Ilda Halilčević, Nemanja Tubonjić, Lazar Radan, Izabela Šljivo, Ana Galić, Sergio Alberto Fuentes González, Roman Šimunović, Danijela Vučević, Ladislav Babić, Ivona Jukić, Azemina Krehić, Renata Pavković, Dženeta Zaklan, Hana Zeba, Snežana J. Čkojić, Tereza Kale, Svjetlana Pravdić, Patrik Weiss, Sofija Damčević, Nadežda Purić Jovanović, Marjan Urekar, Milan Manić, Julija Drunjina, Semjon Hanjin, Sun Yun Shin, Minja Pješčić, Ichak Kacenelson, Marko Bačanović, Dušan Milijić, Jelena Vukotić, Mateja Mladenović, Emilija Krasojević, Marko Mlađenović, David Baumeister, Zlata Veronika Bošnjak, Marko Pavlović, Kristina Marić, Nikola Ačanski.