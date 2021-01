Objavljen roman "Austrijanka" o Diani Budisavljević

Roman "Austrijanka" Zorana Milekića, objavljen u izdanju "Lagune", od petka je dostupan čitalačkoj publici u knjižarama, a riječ je o knjizi o životu i djelu Diane Budisavljević, austrijske heroine koja je u Drugom svjetskom ratu spasila više od 12.000 srpske djece iz logora Nezavisne Države Hrvatske.

"Kasno proljeće 1942, gluvo doba noći. Na sporedni kolosijek zagrebačke željezničke stanice pristiže transport stočnih vagona krcat srpskim ženama. Odlaze na prisilni rad u Njemački rajh. Pored šina razapet je šator Crvenog krsta. Sredovječna Austrijanka Diana Budisavljević Obekser dijeli im čaj i nešto hrane. Danima i nedjeljama muči je isto pitanje: gdje su djeca? Ona koja su preživjela ustaške pokolje odvojena su od majki i očeva i prepuštena sebi", kratki je uvod u radnju romana dostupan na zvaničnoj "Laguninoj" stranici.

O ovoj knjizi pisao je glumac Tihomir Stanić, koji se u svojim filmskim istraživanjima bavio logorom "Jasenovac", srpskim žrtvama u Drugom svjetskom ratu i podvigom Budisavljevićeve.

"Zahvalnost i divljenje koje podvig Diane Budisavljević budi inspirisali su Zorana Milekića da ovim romanom doprinese očuvanju uspomene na ovu izuzetnu heroinu. Verujem da će roman 'Austrijanka' zbog filmičnosti biti pretočen u potresnu televizijsku seriju o ženi za koju decenijama nisu znali čak ni oni čije je živote otela iz surovih kandži smrti i spasla ih kad spasa i nade nigde nije bilo", zapisao je Tihomir Stanić.

Sam Zoran Milekić govori da je prije desetak godina kao istoričar postao član scenarističkog tima glumca i producenta Tihomira Stanića.

"Film je trebalo da ispriča priču o Diani Budisavljević Obekser, a moj zadatak je bio da sakupim o njoj što više istorijskih podataka. Nažalost, nije se uspelo skupiti i dovoljno finansijskih sredstava za tako veliki projekat. No, ja nisam bio spreman da dopustim da veliki broj podataka do kojih sam došao o toj heroini ode u zaborav", svjedoči pisac o tome kako je nastala njegova knjiga.

Međutim, kako otkriva, ovo je samo jedan od razloga za njen nastanak.

"Dianina akcija spasavanja srpske dece iz ustaških logora smrti bila je tako velika, uzbudljiva, dramatična i rizična da me neodoljivo privukla pisanju. Pored svega toga, saznanje da je kao Austrijanka ratne godine mogla da provede sasvim mirno, čak i udobno, u svom zagrebačkom stanu, a da je ona to ipak odbacila iz duboko ljudskih razloga, možda je i najviše uticalo da joj posvetim ovu priču", navodi Milekić. On dodaje da je istraživanje i pisanje pripovijesti o podvigu Diane Budisavljević bilo teško, naporno, katkad i iscrpljujuće, ali istovremeno uzbudljivo, zanimljivo i inspirativno.

"Zaista se nadam da će čitaoci ovu knjigu doživeti na isti ili sličan način. U svakom slučaju mogu očekivati priču o ženi čija je akcija spasavanja dece od jezivih smrti postala zapravo akcija spasavanja čovečnosti u vremenu užasnog zla. Dakle, u suštini, jednu duboko ljudsku priču", zaključio je Milekić.