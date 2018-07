Objavljena antologija naučne fantastike "Regia fantastica"

BANJALUKA - Od nastanka filma "Odiseja u svemiru 2001" Stenlija Kjubrika i objavljivanja naučnofantastičnog romana "Sanjaju li androidi električne ovce?" Filipa K. Dika prošlo je tačno pola vijeka.

U tu čast i na temu ta dva djela najbolji pisci fantastike s prostora bivše Jugoslavije, koje je okupio urednik Tihomir Jovanović, pisali su za treću knjigu antologije naučne fantastike i horora "Regia fantastica".

Zoran Živković, Goran Skrobonja, Anto Zirdum, Ljubomir Mihajlovski, Adnadin Jašarević, Andrej Ivanuša, Stevan Sarčević, među njima je i kolumnista "Nezavisnih" Dinko Osmančević, samo su neka od imena zastupljenih u ovoj antologiji, koju je fantastično ilustrovao Željko Pahek i koju je objavilo Udruženje fanova naučne fantastike SCI&FI iz Beograda.

U antologiji se, kao izuzetak, našla i priča "Straža" Artura Klarka, koja je poslužila kao predložak za film i roman "2001 - Odiseja u svemiru", a razlog više za ovako nešto je i taj što se navršilo deset godina od smrti velikana žanra.

Kako su se, međutim, u tom žanru snašli pisci južnoslovenskog prostora te čime se vodio prilikom odabira priča, govorio je urednik antologije i, takođe, jedan od zastupljenih u njoj Tihomir Jovanović.

"Treća knjiga 'Regie Fantastice' posebna je po tome što su autori mogli da biraju između dve teme - dve pedesetogodišnjice koje su deo istorije SF-a. Naravno, autori su mogli i da se poigraju i spoje ove dve teme ili da odu u drugom smeru od osnovnih priča ova dva dela", kaže Jovanović aludirajući na već pomenuti Kjubirkov film i Dikov roman, po kojem je kasnije snimljen i kultni film "Istrebljivač" Ridlija Skota.

Urednik treće knjige "Regie fantastice" kaže da se ona razlikuje od prva dva dijela i sličnih projekata u regionu i po tome što se u njoj pojavljuje strip, tako da u knjizi mogu uživati i ljubitelji devete umjetnosti. Jovanović priča i da nije bio lak posao sakupiti sve objavljene priče.

"Sada kada je sve gotovo konačno mogu da odahnem, a takođe i autori kojima sam disao za vrat da pošalju priče onda kada sam na tastaturi pretvarao elektrone u slova na mailovima i Facebook porukama, podsećao ih na rok. Sada i oni mogu da se pridruže čitaocima i vide šta su drugi pisci napisali na zadate teme. Da uživaju u svetovima bez granica, tamo gde za maštu nema prepreka tipa vremena i prostora, a posebno ne one granice koje vidimo kao crvene linije na geografskim kartama", jasan je Jovanović, koji nakon priređene tri knjige naučne fantastike ne planira da stane, a ljubitelji tog žanra do pojave četvrte antologije moraće sačekati bar do sljedeće godine.