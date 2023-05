Objavljena knjiga Velje Pavlovića

Knjiga izabranih kolumni "Treba vremena da postaneš mlad" novinara Velimira Velje Pavlović (1953-2022) objavljena je u izdanju kuće Lom iz Beograda.

"Dobri duh Beograda", "svjetionik kulture koji daleko baca svjetlo sa vrha Beograđanke”, rođen je, živio i umro u Beogradu. Više od 40 godina bio je u novinarstvu. Od 1978. radio je u Studiju B, gdje je postao urednik kulturnog programa. Od 1992. vodio je emisiju "Nivo 23". Razgovori s eminentnim gostima vođeni tokom burnih devedesetih i kasnije, pune tri decenije, dragocjeno su svjedočanstvo vremena i skoro da nema domaćeg značajnog stvaraoca u kulturi koji nije prošao kroz ovu emisiju. Nakon toga je radio vrlo zapažene serijale "Duhovnici" i "Nezaštićeni svedok".

U jednom od intervju Velja Pavlović je rekao: "Novinarstvo je jedna od onih retkih profesija koje imaju misiju. Trebalo bi da popravlja svet, da se bori u ime i za račun obespravljenih, zaboravljenih, napadnutih bez razloga od razularene rulje. Ima profesija kao što su hirurg, sudija, sveštenik, kojima se ne možete baviti ako imate prljave ruke… Ali i novinar mora biti osoba besprekornog morala, jer ko će inače da vam veruje u to što pišete i govorite?", prenosi "Politika"

Novinar Milan Vlajčić je zapisao: "Velja Pavlović je bio (strašno je govoriti o njemu u prošlom vremenu) iz onog reda kulturnih pregalaca koji se opasno proredio. A to su oni koji zastupaju osetljivu zonu dobrog duha Beograda. Bio je radoznao, otvoren za druženje i komunikaciju, odabrao je da se bavi kulturom u najširem smislu, i to na TV-mediju, gde je kultura ponajviše nastradala pod naletom olake brzine, površnosti i neznanja. Veljin kulturni serijal 'Nivo 23' (to je bio sprat one zgrade čiji je simbol bio Duško Radović) godinama je predstavljao i otkrivao znane i neznane. Sada to ostaje kao nedosegnut uzor…"

"Sve što je radio, činio je iz jednog posebnog ugla koji je ostalim novinarima bio nedostupan. Možda i nerazumljiv. Bio je skroman, blag, i duboko uveren da istražujući teme o kojima je pisao i govorio, istrajno izgrađuje sebe. I toga se nije stideo. A i bez uobičajene ambicije i želje da sebe stavlja u prvi plan", navela je novinarka Mirjana Ognjanović.

"Treba vremena da postaneš mlad" zbirka je kolumni koje je Velja Pavlović pisao pretežno tokom 2017. godine. Pred čitaocima su lične i univerzalne priče na različite a uvijek aktuelne teme, o mnogim poznatim i manje poznatim ličnostima našeg svijeta, od Dilana, Pikasa, Tesle, Timotija Bajforda, do Platona, Pitagore, "Roling Stonsa"...