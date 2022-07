Objavljena knjiga poezije đaka Zmaj Jovine gimnazije u Novom Sadu

NOVI SAD - Panorama pjesama "Nek' ostane glas" đaka Zmaj Jovine gimnazije u Novom Sadu, koju je priredio pjesnik i profesor ove gimnazije Rastko Lončar, upravo je štampana u izdanju "Brankovog kola", koje je ovom knjigom u ime vječno mladog pjesnika Branka Radičevića nastavilo kontinuitet objavljivanja najmlađih glasova srpske poezije.

Kako je saopšteno iz "Brankovoga kola", ova institucija prošle godine objavila je i panoramu poezije đaka čuvene Karlovačke gimnazije, najstarije kod Srba i, kako je rečeno, time zasnovalo novo najmlađe krilo naše savremene pjesničke scene.

Zmaj Jovina gimnazija u Novom Sadu je, kako podsjećaju, po starini i značaju druga srpska gimnazija.

"'Brankovo kolo' i Zmaj-Jovina gimnazija sarađuju decenijama i ta saradnja je na diku i ponos i jednima i drugima. Ova panorama dolazi kao svojevrsna mladolika kruna istinskog razumevanja i pažnje između 'Brankovoga kola' i gimnazije. Nastupi đaka Gimnazije 'Jovan Jovanović Zmaj' na 'Brankovom kolu' uvek su predstavljali veliku radost (na primer, hor i ansambl gimnazije), kao i dolasci pesnika, pisaca i umetnika 'Brankovog kola' u gimnaziju", saopšteno je iz 'Brankovog kola'.

Panorama "Nek’ ostane glas" obuhvata pjesme devet mladih gimnazijalaca.

"Devet mladih pesnika, devet pupoljaka pesničkoga govora, nepredvidivog poetskog putešestvija kroz vreme, predstavljaju primordijalni zametak poezije na zlatnim stopama tradicije srpske književnosti. I sama Jovina gimnazija je, pored niza uglednih i ostvarenih ličnosti na raznim drugim poljima iznedrila antologijske pesnike i pisce, pre svega Jovana Jovanovića Zmaja, ali i Lazu Kostića, Milovana Vidakovića, Jovana Grčića Milenka, Đuru Daničića i Rašu Popova, te, ne zaboravimo, u duhovnoj ravni, i patrijarha srpskog Porfirija", ističu u "Brankovom kolu". Naspram ovih velikih imena, kako dodaju, devet mladih poeta u znaku raspjevane rose srpskoga jezika predstavlja znak kontinuiteta i snage Zmaj Jovine gimnazije u Novom Sadu i na ukupnom prosvjetno-obrazovnom i kulturno-naučnom prostoru.

"Poznato je da đaci ove gimnazije i danas osvajaju najviša svjetska priznanja iz raznih oblasti i disciplina i kao takvi predstavljaju i ponos Srbije. Broj devet simbol je, istovremeno, kraja i početka, broj kojim se završava jedan životni ciklus (devet meseci majka nosi plod u utrobi), ali započinje i neverovatna inicijacijska lepota, rođenje novog aspekta života: Aleksa Čuljak, Alen Gavrilović, Vanja Marković, Anđela Novakov, Dragana Jovanović, Marija Šatravka, Teodora Tomanović, Jovana Kuzmanov i Luka Petrović", govore iz Brankovog kola dodajući da ova panorama uliva nadu da će se neko od mladih autora razviti u pjesničku ličnost, odnosno u stvaraoca i iz neke druge oblasti, o čemu naznake daje i o tome piše Rastko Lončar.

Lončar ukazuje na đačke odluke da poslije gimnazije upišu fakultete koji nisu u direktnom dosluhu s poezijom osim što svaka kreativna dimenzija nauke u sebi sadrži inicijalnu svjetlost samog pjesništva.

"To uliva veru u nepresušnu pojavu novih i novih talenata, mladih ljudi od koji će zavisiti da li će sami kroz vreme steći talenat za talenat, to jest moć artikulacije i opstanka sopstvenog dara na javnoj sceni i u životu. Sve u svemu, pred nama je panorama žive poezije najmlađih pesnika 'Brankovoga kola' i Zmaj-Jovine gimnazije, izvor novih potencijala, šansa da se u maternjem jeziku ovaploti novi potočić talentovanog govora koji će kroz vreme rasti i ulivati se u drugi, veći, sve do onog najvećeg u svemu - večitog", javljaju iz "Brankovog kola".

Panorama poezije đaka-pjesnika Zmaj-Jovine gimnazije "Nek' ostane glas" štampana je povodom 175. godišnjice izlaska prve knjige Branka Radičevića "Pesme", u Beču (1847), i biće svečano promovisana na 51. "Brankovom kolu", koje će trajati od 9. do 19. septembra u Sremskim Karlovcimna, na Stražilovu i u Novom Sadu.